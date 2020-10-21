Covid-19: В Литве будут регистрировать посетителей ресторанов, баров, ночных клубов

В Литве посетителям мест проведения досуга, увеселительных заведений, заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и т. п. теперь придется регистрироваться.
Правительство Литвы в среду дополнило этим положением постановление об экстремальной ситуации на государственном уровне.
Регистрация не нужна в тех случаях, когда услуги общественного питания предоставляются работникам учреждений или организаций со сменной работой в помещениях этих предприятий или учреждений, а также если предоставляется услуга "еда на вынос".
"Обязательная регистрация посетителей позволит обеспечить отслеживаемость в случаях заболеваний",- сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Изменения вступают в силу с понедельника, 26 октября.