Чт, 22.10.2020
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Covid-19: В Литве будут регистрировать посетителей ресторанов, баров, ночных клубов

Осенний Вильнюс

ФОТО: AP/Scanpix

В Литве посетителям мест проведения досуга, увеселительных заведений, заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и т. п. теперь придется регистрироваться.

Правительство Литвы в среду дополнило этим положением постановление об экстремальной ситуации на государственном уровне. 

Регистрация не нужна в тех случаях, когда услуги общественного питания предоставляются работникам учреждений или организаций со сменной работой в помещениях этих предприятий или учреждений, а также если предоставляется услуга "еда на вынос". 

"Обязательная регистрация посетителей позволит обеспечить отслеживаемость в случаях заболеваний",- сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Изменения вступают в силу с понедельника, 26 октября. 

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