Covid-19: В Литве будут регистрировать посетителей ресторанов, баров, ночных клубов

Правительство Литвы в среду дополнило этим положением постановление об экстремальной ситуации на государственном уровне.

Регистрация не нужна в тех случаях, когда услуги общественного питания предоставляются работникам учреждений или организаций со сменной работой в помещениях этих предприятий или учреждений, а также если предоставляется услуга "еда на вынос".