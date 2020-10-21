В октябре полиция завела больше 50 дел о несоблюдении самоизоляции

В период с 1 по 18 октября возбуждено 88 дел об административных правонарушениях по факту несоблюдения мер эпидемиологической безопасности для ограничения Covid-19, из них 55 - за несоблюдение самоизоляции.

Также возбуждено 24 дела о продолжении работы развлекательных заведений после полуночи, восемь дел о незаполнении электронной анкеты в информационной системе covidpass.lv и одно дело о несоблюдении требований дистанцирования.

За это время Госполиция провела 3 120 превентивных проверок с целью выявления возможных нарушений ограничений на собрания, в том числе 1941 проверка была проведена в местах общественного питания.

Для проверки соблюдения самоизоляции людьми, которые в течение последних 10 дней приехали в Латвию из-за границы, полиция сделала 11 355 телефонных звонков, 1470 выездов и отреагировала на 10 вызовов.

По состоянию на 18 октября под контролем полиции находились около 8000 человек, которые по возвращении из стран с высокой заболеваемостью Covid-19 должны соблюдать требования самоизоляции.

Полиция напоминает, что с 12 октября каждый, кто въезжает в Латвию как на личном транспорте, так и пользуясь услугами пассажирских перевозчиков, в обязательном порядке должен заполнить электронную анкету на сайте covidpass.lv.