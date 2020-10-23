"Смешно. 100% ложь". Навальный ответил Путину на его слова о помощи в перевозке за границу

Что сказал Путин?

22 октября Путин заявил, что лично способствовал тому, чтобы политика Алексея Навального выпустили на лечение в Германию.

"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал".

Песков ранее утверждал, что президент в транспортировку Навального не вмешивается

В августе в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах или принятии решения о перевозке Алексея Навального на лечение из Омска в Берлин.

"Это абсолютно не прерогатива президента. И мы собственно говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента", - цитировала слова Пескова "Медуза".

Песков объяснился

После недавнего заявления Путина Песков уточнил, что президент РФ решал с Генпрокуратурой вопрос о праве Навального на выезд за рубеж, но разрешение на отправку пациента в Берлин давали врачи.

Ответ Навального на высказывания Путина

"Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал", - написал оппозиционер в социальной сети Instagram.

Он также добавил, что "сказанное еще раз убеждает" его в том, что "именно Путин заказчик этого покушения".