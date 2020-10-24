В Лондоне тысячи людей протестуют против ограничений из-за кризиса Covid-19

Демонстрация началась в Гайд-парке. Многие участники выступили с лозунгами против требований носить маски, а нынешние антикризисные меры они назвали тиранией и шпионажем за гражданами.

Некоторые заявили, что утверждения о пандемии были публичным обманом.

По оценкам информационного агентства РА и газеты Guardian, в демонстрации приняли участие несколько тысяч человек.

В конце акции протеста полиция разогнала противников карантинного режима, собравшихся на Трафальгарской площади.

По меньшей мере два человека были задержаны полицией, сообщает PA.

Акцию протеста организовало объединение Save our Rights UK.

Ограничения из-за кризиса пандемии применяются по всей стране. У ограничений есть три уровня, в зависимости от степени распространения вируса, ограничения в регионах устанавливаются в большей или меньшей степени.

На севере, где вирус распространяется быстро, в некоторых краях закрыты пабы и бары, а также запрещено встречаться с людьми из разных домохозяйств.