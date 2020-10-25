Covid-19: В Испании объявлено чрезвычайное положение

Режим ЧП вступит в силу в воскресенье вечером, 25 октября. Власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час.

Рекомендован комендантский час c 23:00 до 06:00, местные власти могут его продлевать или сокращать на один час, пишет El Pais. 16

Во время чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение между регионами и внутри них.

Правительство Испании имеет право вводить режим ЧП на срок до 15 дней. Более длительное чрезвычайное положение требует одобрения парламента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес просит парламент утвердить режим ЧП до 9 мая включительно. 16

"Мы находимся в экстремальной ситуации, самой серьезной за последние полвека" - заявил премьер-министр на заседании правительства, на котором было одобрено введение чрезвычайного положения.