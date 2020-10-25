Вс, 25.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер
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Covid-19: В Испании объявлено чрезвычайное положение

Мадрид. Иллюстрация

ФОТО: CHEMA MOYA / EPA

В Испании снова объявили чрезвычайное положение из-за Covid-19, сообщает "Медуза".

Режим ЧП вступит в силу в воскресенье вечером, 25 октября. Власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час.

Рекомендован комендантский час c 23:00 до 06:00, местные власти могут его продлевать или сокращать на один час, пишет El Pais.

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Во время чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение между регионами и внутри них.

Правительство Испании имеет право вводить режим ЧП на срок до 15 дней. Более длительное чрезвычайное положение требует одобрения парламента.

Премьер-министр Испании Педро Санчес просит парламент утвердить режим ЧП до 9 мая включительно.

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"Мы находимся в экстремальной ситуации, самой серьезной за последние полвека" - заявил премьер-министр на заседании правительства, на котором было одобрено введение чрезвычайного положения.

С момента начала пандемии в Испании было зафиксировано 1 046 132 случаев заражения Covid-19, умерли 34 752 человека.

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