Covid-19: В Испании объявлено чрезвычайное положение

В Испании снова объявили чрезвычайное положение из-за Covid-19, сообщает "Медуза".
Режим ЧП вступит в силу в воскресенье вечером, 25 октября. Власти всех регионов, кроме Канарских островов, должны будут ввести на своей территории комендантский час.
Во время чрезвычайного положения может быть ограничено передвижение между регионами и внутри них.
Правительство Испании имеет право вводить режим ЧП на срок до 15 дней. Более длительное чрезвычайное положение требует одобрения парламента.
"Мы находимся в экстремальной ситуации, самой серьезной за последние полвека" - заявил премьер-министр на заседании правительства, на котором было одобрено введение чрезвычайного положения.
С момента начала пандемии в Испании было зафиксировано 1 046 132 случаев заражения Covid-19, умерли 34 752 человека.