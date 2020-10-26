Винькеле: для инфекционных больных можно получить около 1000 мест, но за счет других

Если реорганизовать оказание услуг здравоохранения, то возможно получить около 1000 койко-мест для инфекционных больных, в том числе и для пациентов с Covid-19, однако это произошло бы за счет других пациентов, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Илзе Винькеле.
Она признала, что "мощность переорганизации больниц довольно ощутима - мы говорим даже о 1000 пациентах", сообщает агентство LETA. Однако она признала, что это увеличение мощности для борьбы с Covid-19 произошло бы за счет других пациентов, в частности, придется откладывать лечебные процедуры людям с другими диагнозами.
Она также рассказала, что дала Службе неотложной медицинской помощи задание разработать планы по возможной реорганизации приема пациентов.
Политик не открыла, что за больницы это могут быть.
На вопрос, когда общество сможет узнать более подробный план по переорганизации системы здравоохранения в кризисной ситуации, Винькеле ответила, что "эти планы находятся в рабочем порядке, изначальные подсчеты уже были обсуждены и сегодня мы примем дальнейшие решения".
Министр также добавила, что в Латвии доступны около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако из ее слово стало понятным, что не совсем ясно, насколько медперсонал готов это использовать.
В то же время Винькеле отметила, что медицинский персонал куда более готов к пациентам с Covid-19, чем это было ранней весной.
Напомним, ранее министр заявлялся, что в больницах Латвии примерно 250 койко-мест для пациентов с Covid-19, но после превышения этой границы надо будет думать о переорганизации оказания услуг здравоохранения.