Пн, 26.10.2020
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Алексей Навальный

Винькеле: для инфекционных больных можно получить около 1000 мест, но за счет других

Илзе Винькеле

ФОТО: Valsts kanceleja

Если реорганизовать оказание услуг здравоохранения, то возможно получить около 1000 койко-мест для инфекционных больных, в том числе и для пациентов с Covid-19, однако это произошло бы за счет других пациентов, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения Илзе Винькеле.

Она признала, что "мощность переорганизации больниц довольно ощутима - мы говорим даже о 1000 пациентах", сообщает агентство LETA. Однако она признала, что это увеличение мощности для борьбы с Covid-19 произошло бы за счет других пациентов, в частности, придется откладывать лечебные процедуры людям с другими диагнозами.

Она также рассказала, что дала Службе неотложной медицинской помощи задание разработать планы по возможной реорганизации приема пациентов.

Один из вариантов предусматривает "открытие определенных больниц только для пациентов с Covid-19, если будет необходимо".

Политик не открыла, что за больницы это могут быть.

На вопрос, когда общество сможет узнать более подробный план по переорганизации системы здравоохранения в кризисной ситуации, Винькеле ответила, что "эти планы находятся в рабочем порядке, изначальные подсчеты уже были обсуждены и сегодня мы примем дальнейшие решения".

Министр также добавила, что в Латвии доступны около 550 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако из ее слово стало понятным, что не совсем ясно, насколько медперсонал готов это использовать.

В то же время Винькеле отметила, что медицинский персонал куда более готов к пациентам с Covid-19, чем это было ранней весной.

Напомним, ранее министр заявлялся, что в больницах Латвии примерно 250 койко-мест для пациентов с Covid-19, но после превышения этой границы надо будет думать о переорганизации оказания услуг здравоохранения.

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