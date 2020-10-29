Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения

Удар по здоровью человека могут нанести и заносные виды растений - как, например, сорняк под названием "амброзия полыннолистная", пыльца которого вызывает сильнейшие аллергические реакции. Это неприхотливое и обладающее колоссальным компенсаторным потенциалом растение занесено в Европу из Северной Америки, и теперь встретить его на европейском континенте можно, где угодно - и на обочине дороги, и в поле, и на грядке в огороде.

Последствия для экологии

По мнению Ханно Зеебенса, появление заносных видов в том ареале обитания, где их быть не должно, без последствий для экологии не обойдется. Так, инвазивные животные и птицы нередко вытесняют аборигенные виды.

Например, распространившиеся в Европе попугаи вытесняют местные популяции летучих мышей, воробьев, дроздов, захватывают гнезда белок.

Чужеродные виды животных могут стать разносчиками вирусов и болезней. Стоит вспомнить хотя бы о таком микозном заболевании, как чума раков, вызывающем массовую гибель речных раков. Оно было завезено в Европу еще в XIX веке - предположительно вместе с североамериканскими раками, которые устойчивы к этой грибковой инфекции и являются ее переносчиками. Чума раков стала причиной исчезновения многих видов европейских речных раков. Эпидемии этой болезни то и дело вспыхивают в Европе до сих пор.

Ханно Зеебенс обращает внимание и на проблему, связанную с содержанием экзотических питомцев в домашних условиях: "Любое домашнее животное может нести опасность для человека, но когда речь идет о ядовитых змеях или диких кошках, риск особенно велик. А ведь бывают случаи, когда хозяева, которым становится не под силу ухаживать за хищниками, просто выпускают их на свободу. Это совершенно недопустимо. Как бы то ни было, прежде чем заводить дома экзотическое животное или высаживать у себя в саду экзотическое растение, следует проконсультироваться со специалистами".

"Горячие точки" на планете