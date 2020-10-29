Яунземе: в уплате налогов наблюдаются те же тенденции, что в докризисный период

"Мы не видим тенденций, которые отличались бы от докризисного периода", - сказала она, отметив, что отставание от запланированного объема налоговых поступлений связано с общим снижением активности в экономике.

Яунземе считает, что кризис не будет способствовать уходу в теневую экономику, наоборот, будет способствовать уплате налогов.

"Из-за кризиса люди еще больше оценят те социальные гарантии, которые дает "нахождение на светлой стороне"",

- сказала руководитель СГД.

Как сообщалось, за девять месяцев этого года поступления налогов в бюджет составили 7,226 млрд евро, что на 547,8 млн евро или 7% меньше, чем планировалось. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года администрируемые СГД налоговые поступления уменьшились на 64,66 млн евро или 0,9%.