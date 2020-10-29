Сейм концептуально поддержал штрафы за отсутствие масок

Ранее поддержанные правительством поправки подготовило Министерство юстиции, и они предусматривают, что за неиспользование защиты для рта и носа можно будет применить предупреждение или штраф от 10 до 50 евро.

Депутат Юлия Степаненко на заседании призвала не поддерживать срочность законопроекта, так как это предложение нужно тщательно обсудить. Кроме того, в законопроекте не предусмотрено, как обеспечить этими масками нуждающихся жителей, как это акцентировал представить омбудсмена.

В свою очередь депутат Юрис Ранцанс выразил поддержку в срочности законопроекта, указав, что заболеваемость Covid-19 растет. Он пояснил, что до того, как закон вступит в силу, вопрос о доступности масок можно решить.

Депутат Вячеслав Домбровский среди прочего указал, что масками необходимо обеспечить всех, кто не может их себе позволить.

И депутат Янис Домбрава отметил, что необходимо предусмотреть возможность получения этих масок наименее защищенным группам.

В свою очередь депутат Алдис Гобземс во время своего выступления разрезал маску, предоставив небольшой отчет о ее составе и свое видение по поводу масок в целом. 27

Политик отметил, что на проблему нужно смотреть, исходя из того, что в больницах уже заполнены 170 койко-мест и переполнение больниц публично связывают с коллапсом. Гобземс также раскритиковал некачественную закупку масок для медиков, сделанную весной.

Размер штрафа будет устанавливаться, учитывая опасность индивидуального нарушения и необходимость назначить соразмерное наказание, сравнивая это с ответственностью за нарушение правил изоляции, карантина и самоизоляции. Размер штрафа будут устанавливать муниципальная полиция и Госполиция.

Сейчас Кабмин установил требование использовать защиту для рта и носа пассажирам общественного транспорта, за исключением детей в возрасте до 13 лет, а также в установленных местах проведения мероприятий или публичном или хозяйственном месте оказания публичных услуг, а также в публичных помещениях отдельных административных территорий, где невозможно обеспечить дистанцию в два метра.