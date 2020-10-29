ВИДЕО ⟩ Экс-вратарь "Динамо" Третьяк получил в подарок мешок сухарей

ХК "Сочи", за который выступает Третьяк, дома обыграл казахстанский "Барыс" со счётом 3:0. Для российского вратаря этот матч стал первым в КХЛ, в котором он не пропустил ни одной шайбы.

После матча в раздевалке команды Третьяку вручили папаху как лучшему игроку матча, а также мешок сухарей.

24-летний вратарь провёл в КХЛ 18 матчей, пять из которых в составе рижского "Динамо". В текущем сезоне Третьяк провёл восемь матчей за ХК "Сочи", пропуская за игру в среднем 2,62 шайбы и отражая 90,8% бросков соперника.