Пт, 30.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Штраф 50 евро за неиспользование масок и убийства во Франции. Все, что вы могли пропустить 29 октября

Штраф 50 евро за неиспользование масок и убийства во Франции. Все, что вы могли пропустить 29 октября

ФОТО: Rus.TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, один человек умер. Госпитализировано 35 пациентов.
  • Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и других краях.
  • В Риге 1074 человека заболели Covid-19.
  • За неиспользование маски в общественном месте - штраф в размере 50 евро. Штрафы будут применяться с 20 ноября.
  • Обнаружен очаг Covid-19 в художественной галерее Apsida.
  • Винькеле призывает правительство подумать об оплачиваемых гостиницах для самоизоляции.
  • Сейм концептуально поддержал штрафы за отсутствие масок.
  • Больные Covid-19 будут получать амбулаторные услуги в конкретных учреждениях.
  • LTV7: Супруга Кариньша ушла на карантин после контакта с зараженным Covid-19.
  • В 71-й Рижской средней школе вспышка Covid-19. Директор ходил на работу больным
  • Пуце после второго негативного теста на Covid-19 прекратил карантин.
  • В Елгаве малообеспеченные и малоимущие жители смогут бесплатно получить маски.
  • SPKC: в Латвии делают столько же тестов на Covid-19, сколько в Италии, Франции и Финляндии.
  • В ближайшие недели будут созданы специальные больницы для больных Covid-19.
  • Covid-19 выявлен у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением.
  • Борьба с Covid-19: в Лиепае будут проводить рейды в публичных местах.
  • Covid-19 констатирован у двух сотрудников VUGD.
  • Covid-19 больны 14 работников Рижской Восточной больницы.
  • В Восточной больнице пациент с Covid-19 провел в стационаре 65 дней.
  • Региональные и университетские больницы должны будут обеспечить 15% свободных коек.
  • Правительство Эстонии сократило срок самоизоляции до десяти дней.
  • Covid-19: еще пять регионов Испании закрыли границы перед праздником.
  • В Литве Covid-19 заразились еще 950 человек; шестеро умерли. В Эстонии - еще 82 зараженных
  • Система здравоохранения Литвы находится на пороге кризиса: в больницах заканчиваются места.
  • Коронавирус: во Франции и Германии вновь вводится общенациональный локдаун.
  • В Турции умер российский турист с Covid-19.
  • Беларусь закрыла границу для легкового и пассажирского транспорта.

Другие события дня:

  • Триллер в Видземе: десять подростков на одной угнанной машине убегали от полиции.
  • Ущерб в 21 768 евро: мужчина ввозил и распространял поддельные товаров Calvin Klein.
  • 10 лет за решеткой: наказание, грозящее за езду на ворованной каршеринговой машине.
  • Сейм в очередной раз отклонил инициативу более 10 тысяч жителей о регистрации однополых браков.
  • "Санкции не связаны со мной": Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир.
  • В ответ на протесты студентов: Лукашенко угрожает не признавать в Беларуси дипломы зарубежных вузов.
  • Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси.
  • Нападение с ножом во Франции: женщине отрезали голову.
  • Второе за день нападение с ножом во Франции: преступник пытался атаковать полицию.
  • Россиянам запретили на пляжах плавать на бревнах и передвигать буйки.

Немного легких новостей отвлечься:

  • Экс-вратарь "Динамо" Третьяк получил в подарок мешок сухарей.
  • Александр Гудков приехал в Латвию? Он снова пишет по-латышски
  • Яна Брук: "То, что я увидела на своем лице - я не видела никогда в моей жизни".
  • Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения.

Последние новости

НАВЕРХ
Back