Штраф 50 евро за неиспользование масок и убийства во Франции. Все, что вы могли пропустить 29 октября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки в Латвии выявлен 251 новый случай Covid-19, один человек умер. Госпитализировано 35 пациентов.
- Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и других краях.
- В Риге 1074 человека заболели Covid-19.
- За неиспользование маски в общественном месте - штраф в размере 50 евро. Штрафы будут применяться с 20 ноября.
- Обнаружен очаг Covid-19 в художественной галерее Apsida.
- Винькеле призывает правительство подумать об оплачиваемых гостиницах для самоизоляции.
- Сейм концептуально поддержал штрафы за отсутствие масок.
- Больные Covid-19 будут получать амбулаторные услуги в конкретных учреждениях.
- LTV7: Супруга Кариньша ушла на карантин после контакта с зараженным Covid-19.
- В 71-й Рижской средней школе вспышка Covid-19. Директор ходил на работу больным
- Пуце после второго негативного теста на Covid-19 прекратил карантин.
- В Елгаве малообеспеченные и малоимущие жители смогут бесплатно получить маски.
- SPKC: в Латвии делают столько же тестов на Covid-19, сколько в Италии, Франции и Финляндии.
- В ближайшие недели будут созданы специальные больницы для больных Covid-19.
- Covid-19 выявлен у девяти военнослужащих, 166 находятся под наблюдением.
- Борьба с Covid-19: в Лиепае будут проводить рейды в публичных местах.
- Covid-19 констатирован у двух сотрудников VUGD.
- Covid-19 больны 14 работников Рижской Восточной больницы.
- В Восточной больнице пациент с Covid-19 провел в стационаре 65 дней.
- Региональные и университетские больницы должны будут обеспечить 15% свободных коек.
- Правительство Эстонии сократило срок самоизоляции до десяти дней.
- Covid-19: еще пять регионов Испании закрыли границы перед праздником.
- В Литве Covid-19 заразились еще 950 человек; шестеро умерли. В Эстонии - еще 82 зараженных
- Система здравоохранения Литвы находится на пороге кризиса: в больницах заканчиваются места.
- Коронавирус: во Франции и Германии вновь вводится общенациональный локдаун.
- В Турции умер российский турист с Covid-19.
- Беларусь закрыла границу для легкового и пассажирского транспорта.
Другие события дня:
- Триллер в Видземе: десять подростков на одной угнанной машине убегали от полиции.
- Ущерб в 21 768 евро: мужчина ввозил и распространял поддельные товаров Calvin Klein.
- 10 лет за решеткой: наказание, грозящее за езду на ворованной каршеринговой машине.
- Сейм в очередной раз отклонил инициативу более 10 тысяч жителей о регистрации однополых браков.
- "Санкции не связаны со мной": Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир.
- В ответ на протесты студентов: Лукашенко угрожает не признавать в Беларуси дипломы зарубежных вузов.
- Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси.
- Нападение с ножом во Франции: женщине отрезали голову.
- Второе за день нападение с ножом во Франции: преступник пытался атаковать полицию.
- Россиянам запретили на пляжах плавать на бревнах и передвигать буйки.
Немного легких новостей отвлечься:
- Экс-вратарь "Динамо" Третьяк получил в подарок мешок сухарей.
- Александр Гудков приехал в Латвию? Он снова пишет по-латышски
- Яна Брук: "То, что я увидела на своем лице - я не видела никогда в моей жизни".
- Европу "штурмуют" чужеродные животные и растения.