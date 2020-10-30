За сутки в Латвии зарегистрировано 284 новых случая Covid-19, скончались пять человек
В среду в Латвии выявлено 284 новых случая Covid-19, пять человек скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умер один пациент в возрастной группе от 40 до 45 лет, четыре человека скончались в возрасте от 65 до 85 лет. В целом в Латвии умерли 69 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 5964 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,76%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5679 человек, выздоровели 1406 человек.
Согласно данным, собранным Национальной службой здравоохранения, за прошлые сутки было госпитализировано 20 пациентов с Covid-19, что на 15 случаев меньше, чем днем ранее.
Общее количество госпитализированных со вчерашнего дня уменьшилось на два пациента, так что в настоящее время в больнице проходят лечение 195 пациентов, у 185 пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме, у десяти - в тяжелой форме.