За сутки в Латвии зарегистрировано 284 новых случая Covid-19, скончались пять человек

Умер один пациент в возрастной группе от 40 до 45 лет, четыре человека скончались в возрасте от 65 до 85 лет. В целом в Латвии умерли 69 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано 5964 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,76%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 5679 человек, выздоровели 1406 человек.

Согласно данным, собранным Национальной службой здравоохранения, за прошлые сутки было госпитализировано 20 пациентов с Covid-19, что на 15 случаев меньше, чем днем ранее.