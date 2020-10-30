Ефремов решил отбывать заключение в хозяйственном отряде при СИЗО

Осужденный за аварию со смертельным исходом актер Михаил Ефремов намерен отбывать заключение в отряде хозяйственного обслуживания при московском СИЗО-5. Об этом в Facebook написала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор", - заключила Литвинович.
Она отметила, что посещала помещения хозотряда. По ее мнению, там "все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию)".
"В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", - пояснила наблюдатель.
Она не исключает, что актеру придется работать.
"Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока. Я думаю, и Ефремов выйдет раньше", - указала Литвинович.
Она рассказала, что в СИЗО-5 есть прекрасный зал и там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда.
"Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", - предполагает наблюдатель.
РБК со ссылкой на фонд "Русь сидящая" пишет, что, согласно статье 77 УИК РФ, начальник следственного изолятора по письменному согласию осужденного может оставить его в СИЗО для выполнения хозяйственных работ и для отбывания наказания.