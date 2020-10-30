Пт, 30.10.2020
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Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Ефремов решил отбывать заключение в хозяйственном отряде при СИЗО

Михаил Ефремов

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Осужденный за аварию со смертельным исходом актер Михаил Ефремов намерен отбывать заключение в отряде хозяйственного обслуживания при московском СИЗО-5. Об этом в Facebook написала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор", - заключила Литвинович. 

Она отметила, что посещала помещения хозотряда. По ее мнению, там "все же лучше, чем в колонии (его хотели отправить в Чувашию)".

"В хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах, они имеют право на ежевечерние звонки. Имеют свидания с родными. Да и с медициной в СИЗО-5 и вообще в Москве все-таки лучше, чем в чувашской колонии", - пояснила наблюдатель. 

Она не исключает, что актеру придется работать.

"Практически 100% работающих в хозотряде освобождаются по УДО, то есть выходят ранее срока. Я думаю, и Ефремов выйдет раньше", - указала Литвинович. 

Она рассказала, что в  СИЗО-5 есть прекрасный зал и там проходят разные культурные мероприятия для сотрудников и хозотряда.

"Так что Ефремов действительно сможет там выступать перед публикой, читать пьесы и даже, если получится, создать тюремный театр", - предполагает наблюдатель. 

РБК со ссылкой на фонд "Русь сидящая" пишет, что, согласно статье 77 УИК РФ, начальник следственного изолятора по письменному согласию осужденного может оставить его в СИЗО для выполнения хозяйственных работ и для отбывания наказания.

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