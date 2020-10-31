Фото ⟩ Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз в платье из медицинских масок

В разговоре с RUS TVNET Яна объяснила, что такой образ она посчитала "оригинальным и актуальным".

"Сейчас такое время: все грустные и у всех много проблем. Мне хотелось заставить людей улыбнуться. Это моя работа - удивлять людей", - сказала Брук.

ФОТО: Instagram/ yanaabruk

Эту необычную идею блогеру помогла реализовать ее помощница Алондра. Яна подчеркнула, что гости и организаторы RFW приняли ее хорошо. Журналисты подходили брать интервью и фотографировали.

ФОТО: личный архив Яны Брук

Брук не стала скрывать, что ее подписчикам понравилось столь эффектное появление. Ведь они обожают все, что делает блондинка.

"Я им за это благодарна!" - воскликнула девушка.

В завершении разговора Яна пожелала всем здоровья. Объяснила, что следует носить маски. Она призвала людей не волноваться из-за происходящего и трудностях с работой, а переходить на онлайн-заработок.

Кроме показа Volga Vintage Яна ни на каких мероприятиях RFW не появлялась.

ФОТО: личный архив Яны Брук