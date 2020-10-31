Сб, 31.10.2020
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  • Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз в платье из медицинских масок

Фото ⟩ Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз в платье из медицинских масок

ФОТО: личный архив Яны Брук

30 октября в Hanzas Perons на мероприятии Riga Fashion Week прошел показ коллекции Volga Vintage, на котором латвийская блогер Яна Брук вновь эпатировала публику. На этот раз блондинка пришла на мероприятие в платье, которое было сделано из медицинских масок. 

В разговоре с RUS TVNET Яна объяснила, что такой образ она посчитала "оригинальным и актуальным". 

"Сейчас такое время: все грустные и у всех много проблем. Мне хотелось заставить людей улыбнуться. Это моя работа - удивлять людей", - сказала Брук. 

ФОТО: Instagram/ yanaabruk

Эту необычную идею блогеру помогла реализовать ее помощница Алондра. Яна подчеркнула, что гости и организаторы RFW приняли ее хорошо. Журналисты подходили брать интервью и фотографировали. 

ФОТО: личный архив Яны Брук

Брук не стала скрывать, что ее подписчикам понравилось столь эффектное появление. Ведь они обожают все, что делает блондинка.

"Я им за это благодарна!" - воскликнула девушка. 

В завершении разговора Яна пожелала всем здоровья. Объяснила, что следует носить маски. Она призвала людей не волноваться из-за происходящего и трудностях с работой, а переходить на онлайн-заработок. 

Кроме показа Volga Vintage Яна ни на каких мероприятиях RFW не появлялась. 

ФОТО: личный архив Яны Брук

ФОТО: Instagram/ yanaabruk

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