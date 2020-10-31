В Литве - более 1000 случаев Covid-19 за сутки, 8 человек умерли
В Литве за прошедшие сутки выявлен 1001 новый случай Covid-19, скончались восемь инфицированных человек. В Эстонии - 134 новых случая.
Литва
В Литве за прошедшие сутки выявлен 1001 новый случай Covid-19, скончались восемь инфицированных человек, сообщил в субботу Литовский национальный центр общественного здоровья.
С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 14 824 человек, а выздоровление подтверждено у 4872 человек.
За прошедшие сутки в Литве было проведено 10 368 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. С начала пандемии в Литве было проведено 1 020 964 анализа на Covid-19.
На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 165 человек, а еще 58 инфицированных умерли по другим причинам.
Эстония
В Эстонии в пятницу выявлено 134 новых случая Covid-19, сообщил в субботу департамент здравоохранения Эстонии.
С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 4905 человек.
За прошедшие сутки в Эстонии проведено 2803 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,8%. С начала пандемии в Эстонии был проведен 261 841 анализ на Covid-19.
На сегодняшний день от Covid-19 в Эстонии скончались 73 человека.
По данным департамента здравоохранения Эстонии, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 31 октября в Эстонии составляет 64,18 случая на 100 тыс. человек.