В Литве - более 1000 случаев Covid-19 за сутки, 8 человек умерли

Литва

В Литве за прошедшие сутки выявлен 1001 новый случай Covid-19, скончались восемь инфицированных человек, сообщил в субботу Литовский национальный центр общественного здоровья.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Литве было диагностировано у 14 824 человек, а выздоровление подтверждено у 4872 человек.

За прошедшие сутки в Литве было проведено 10 368 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,7%. С начала пандемии в Литве было проведено 1 020 964 анализа на Covid-19.

На сегодняшний день от Covid-19 в Литве скончались 165 человек, а еще 58 инфицированных умерли по другим причинам.

Эстония

В Эстонии в пятницу выявлено 134 новых случая Covid-19, сообщил в субботу департамент здравоохранения Эстонии.

С начала пандемии заражение Covid-19 в Эстонии было диагностировано у 4905 человек.

За прошедшие сутки в Эстонии проведено 2803 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,8%. С начала пандемии в Эстонии был проведен 261 841 анализ на Covid-19.

На сегодняшний день от Covid-19 в Эстонии скончались 73 человека.