В декабре повысится тариф на отопление Rīgas siltums - и будет повышаться дальше

Планируется, что с 3 декабря 2020 года тариф на отопление Rīgas siltums составит 44,1 евро за мегаватт-час по сравнению с нынешними 39,77 евро.

Этот тариф будет действовать до 31 июля 2021 года, а затем предстоит еще одно повышение - до 45,27 евро за мегаватт-час.

Как пояснили на предприятии, повышение тарифа связано с ростом цен на закупаемую теплоэнергию.

По словам председателя правления Rīgas siltums Нормунда Талциса, в тарифе на отопление более 71% составляют затраты на закупаемую теплоэнергию и горючее, а главным поставщиком закупаемой энергии является Latvenergo.

Прирост цен на 26% стал неожиданностью.

"Мы надеемся, что это кратковременное увеличение, поэтому принимаем максимальные меры экономии, и тариф вырастет лишь на 11%", - сказал Талцис. 61