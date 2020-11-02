В декабре повысится тариф на отопление Rīgas siltums - и будет повышаться дальше
Тариф на отопление Rīgas siltums в декабре повысится на 11%, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Планируется, что с 3 декабря 2020 года тариф на отопление Rīgas siltums составит 44,1 евро за мегаватт-час по сравнению с нынешними 39,77 евро.
Этот тариф будет действовать до 31 июля 2021 года, а затем предстоит еще одно повышение - до 45,27 евро за мегаватт-час.
Как пояснили на предприятии, повышение тарифа связано с ростом цен на закупаемую теплоэнергию.
По словам председателя правления Rīgas siltums Нормунда Талциса, в тарифе на отопление более 71% составляют затраты на закупаемую теплоэнергию и горючее, а главным поставщиком закупаемой энергии является Latvenergo.
Прирост цен на 26% стал неожиданностью.
Если Latvenergo в последующие месяцы не уменьшит затраты на электроэнергию, Rīgas siltums будет вынуждено еще раз повышать цены.