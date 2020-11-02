"Чуть болит голова и шея": Певица Клава Кока попала в ДТП

Клава отметила, что это первая авария в ее жизни.

"Чуть болит голова и шея... Вот такая вот веселуха", - рассказала она подписчикам.

Девушка объяснила, что они торопились из аэропорта на мероприятие. Блондинка показала повреждение автомобиля. Клава Кока посоветовала поклонникам быть аккуратней на дорогах и не спешить.

Певица надеется, что у нее нет сотрясения.