"Чуть болит голова и шея": Певица Клава Кока попала в ДТП
Популярная российская певица и блогер Клава Кока попала в ДТП по дороге из аэропорта на мероприятие в Ялте. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсетях.
Клава отметила, что это первая авария в ее жизни.
"Чуть болит голова и шея... Вот такая вот веселуха", - рассказала она подписчикам.
Девушка объяснила, что они торопились из аэропорта на мероприятие. Блондинка показала повреждение автомобиля. Клава Кока посоветовала поклонникам быть аккуратней на дорогах и не спешить.
Певица надеется, что у нее нет сотрясения.
Российская певица Клава Кока (наст. имя - Клавдия Высокова) на данный момент одна из самых востребованных современных певиц. Девушка долго грезила мечтой стать певицей. Она неоднократно пыталась попасть на кастинг шоу "Голос". У нее есть музыкальное образование. С четырех лет она мечтала стать певицей. Даже в школе Клава оставляла автограф учителям, а над ней многие смеялись, и ей никто не верил.