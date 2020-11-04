В 2003 году распространился не Covid-19

"Все это уже не раз было. И без всякой паники, карантина и штрафов!" - так подписано изображение с вырезкой из газеты о коронавирусе, датируемой 2003 годом. На Facebook это изображение опубликовал ряд пользователей, и оно набрало большую популярность. Однако такие утверждения вырваны из контекста и вводят в заблуждение. В 2003 году распространился другой вирус семейства коронавирусов, который привел к меньшему количеству смертей, чем Covid-19, а Европу практически не затронул.
"В 2003-м этот проектик не зашел. Наверное, не было хорошо подготовленной PR-кампании", - 19 октября подписала некая пользовательница Facebook изображение статьи из газеты "Североуральские вести", которая датируется 13 июня 2003 года. Заголовок статьи гласил: "Корона-вирус становится агрессивным". Изображение подписано словами: "Все это уже не раз было. И без всякой паники, карантина и штрафов!"
Этой картинкой делятся и другие пользователи соцсетей. Например, еще один из них опубликовал это изображение 5 октября. При этом люди в комментариях отмечают, что это фейк, и спрашивают: "И что вы этим показали? Эпидемия САРС была в 2002-2004 годах. Вызванная другим видом коронавируса (...)". Однако этим постом поделились 11 тыс. человек.
Это изображение уже получило популярность весной, когда пользователи соцсетей распространили информацию о том, будто такой же коронавирус, как сейчас, уже был в 2003 году. Однако речь идет о разных вирусах.
Коронавирусы - это многочисленное семейство вирусов. У людей коронавирусы могут вызвать ряд заболеваний разной степени тяжести: от бытовой простуды до, например, тяжелого острого респираторного синдрома (англ. - SARS или рус. - ТОРС).
В 2003 году распространение получила эпидемия SARS, которая вызывается коронавирусом, известным как SARS-CoV. Возник он в Китае в 2002 году. Из Китая инфекция распространилась в странах Азии и отдельных других странах. В период заражения SARS зарегистрировали около 8 тыс. случаев, а умерло 774 человека. Зарегистрированы были две вспышки SARS, обе - в период между 2002 и 2004 годами.
С 2004 года в мире не было зарегистрировано случаев SARS. Эпидемию SARS удалось взять под контроль после политики изоляции людей с подозрениями на заболевание и проверки на наличие признаков инфекции пассажиров, которые прилетели из стран, затронутых вирусом.
Тем временем новый вирус, который возник в 2019 году, распространился по всему миру, в том числе и в Латвии. На 2 ноября в Латвии в общей сложности от Covid-19 скончались 77 человек. В свою очередь, в мире зарегистрировано более 46 млн случаев Covid-19, а умерло более 1,1 млн человек.
Название заболеванию (Covid-19), вызванному новым коронавирусом, дали в феврале этого года. Самому же вирусу присвоили наименование SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома - 2).
Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), это название выбрано из-за генетического родства с возбудителем вспышки SARS в 2003 году. Однако ВОЗ также подчеркивает, что это разные вирусы, хотя они и связаны генетически. Муровска тоже отмечает, что у нового вируса иная структура: он более широко распространился, легче переносится. Специалист говорит, что схожесть генома обоих вирусов составляет около 80%.
Вывод: Публикация на Facebook о якобы таком же коронавирусе, как сегодня, но еще в 2003 году, вводит в заблуждение. В 2003 году распространение получил другой вирус из многочисленного семейства коронавирусов - SARS, который унес жизни почти 780 человек. В свою очередь, в 2019 году появился родственный, но другой коронавирус (Covid-19), который на данный момент унес жизни более миллиона человек.