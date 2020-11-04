В 2003 году распространился не Covid-19

ФОТО: RE:CHECK

"В 2003-м этот проектик не зашел. Наверное, не было хорошо подготовленной PR-кампании", - 19 октября подписала некая пользовательница Facebook изображение статьи из газеты "Североуральские вести", которая датируется 13 июня 2003 года. Заголовок статьи гласил: "Корона-вирус становится агрессивным". Изображение подписано словами: "Все это уже не раз было. И без всякой паники, карантина и штрафов!"

Постом поделились 26 тыс. человек, в том числе и в Латвии.

Этой картинкой делятся и другие пользователи соцсетей. Например, еще один из них опубликовал это изображение 5 октября. При этом люди в комментариях отмечают, что это фейк, и спрашивают: "И что вы этим показали? Эпидемия САРС была в 2002-2004 годах. Вызванная другим видом коронавируса (...)". Однако этим постом поделились 11 тыс. человек.

ФОТО: RE:CHECK

Это изображение уже получило популярность весной, когда пользователи соцсетей распространили информацию о том, будто такой же коронавирус, как сейчас, уже был в 2003 году. Однако речь идет о разных вирусах.

Коронавирусы - это многочисленное семейство вирусов. У людей коронавирусы могут вызвать ряд заболеваний разной степени тяжести: от бытовой простуды до, например, тяжелого острого респираторного синдрома (англ. - SARS или рус. - ТОРС).

В 2003 году распространение получила эпидемия SARS, которая вызывается коронавирусом, известным как SARS-CoV. Возник он в Китае в 2002 году. Из Китая инфекция распространилась в странах Азии и отдельных других странах. В период заражения SARS зарегистрировали около 8 тыс. случаев, а умерло 774 человека. Зарегистрированы были две вспышки SARS, обе - в период между 2002 и 2004 годами.

В Латвию этот вирус не пришел, говорит директор Института микробиологии и вирусологии Рижского университета им. Страдиня Модра Муровска.

С 2004 года в мире не было зарегистрировано случаев SARS. Эпидемию SARS удалось взять под контроль после политики изоляции людей с подозрениями на заболевание и проверки на наличие признаков инфекции пассажиров, которые прилетели из стран, затронутых вирусом.

Тем временем новый вирус, который возник в 2019 году, распространился по всему миру, в том числе и в Латвии. На 2 ноября в Латвии в общей сложности от Covid-19 скончались 77 человек. В свою очередь, в мире зарегистрировано более 46 млн случаев Covid-19, а умерло более 1,1 млн человек.

Название заболеванию (Covid-19), вызванному новым коронавирусом, дали в феврале этого года. Самому же вирусу присвоили наименование SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома - 2).

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), это название выбрано из-за генетического родства с возбудителем вспышки SARS в 2003 году. Однако ВОЗ также подчеркивает, что это разные вирусы, хотя они и связаны генетически. Муровска тоже отмечает, что у нового вируса иная структура: он более широко распространился, легче переносится. Специалист говорит, что схожесть генома обоих вирусов составляет около 80%.

"Они не идентичны, это показывает лишь то, что они принадлежат к одному семейству. Если бы схожими были 95-98%, мы могли бы сказать, что вирусы очень похожи, но это не так", - отмечает Муровска.