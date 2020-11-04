Банк Латвии: экономика восстановится к 2022 году

В этом году с учетом ограничений из-за Covid-19 в экономике может быть спад на 5% или немного больше по сравнению с 2019 годом, но в следующем году экономика вернется к развитию.

По мнению Страздса, темп прироста экономики в будущем году в значительной мере зависит от того, последует ли весной третья волна Covid-19 и удастся ли совладать с вирусом в этом году.

"В следующем году экономика обязательно будет расти, но, конечно же, по сравнению с низким уровнем этого года. Наверное, уровня 2019 года в следующем году мы не достигнем", - сказал экономист.