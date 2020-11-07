Видео ⟩ В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погиб журналист НТВ

Как сообщает "Интерфакс", погибли пилот и пассажир. Находился ли еще кто-то в самолете, пока неизвестно. Инцидент произошел возле поселка Чкаловский. Как отметил источник агентства, сейчас самолет продолжает гореть.

Позже издание Baza сообщило, что одним из погибших оказался Александр Колтовой - ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ему был 41 год.

Telegram-каналы Mash и "112" сообщают, что летательный аппарат потерпел крушение. На снятой очевидцами видеозаписи видно, как загоревшийся самолет падает на поле.