Видео ⟩ В Подмосковье при жесткой посадке легкомоторного самолета погиб журналист НТВ

Возле города Люберцы в Подмосковье совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna, в результате чего погибли два человека, сообщает "Дождь" со ссылкой на РИА Новости и "Интерфакс". Погиб журналист НТВ, личность второй погибшей устанавливается. В МЧС уже подтвердили гибель двоих человек.
Как сообщает "Интерфакс", погибли пилот и пассажир. Находился ли еще кто-то в самолете, пока неизвестно. Инцидент произошел возле поселка Чкаловский. Как отметил источник агентства, сейчас самолет продолжает гореть.
Позже издание Baza сообщило, что одним из погибших оказался Александр Колтовой - ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Ему был 41 год.
Telegram-каналы Mash и "112" сообщают, что летательный аппарат потерпел крушение. На снятой очевидцами видеозаписи видно, как загоревшийся самолет падает на поле.
Агентство ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное отделение следственного управления пишет, что проводится доследственная проверка. В МЧС сообщили, что у самолета был неисправный двигатель.