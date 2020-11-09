Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак - в Дубай, а Муцениеце - в Крым

Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах

Группа Rock Privet все продолжала давать концерты

Павел Воля куда-то ездил

Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро

Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму

Ксения Собчак решила отметить свой день рождения в Дубае

Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов

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Алена Водонаева позирует в голубом

Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах

Судя по геолокации, певица Слава отдыхает рядом с Анфисой

А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубае

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У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки

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