Пн, 9.11.2020
Я баллотировался как гордый демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке - здесь и сейчас. Джо Байден
Джо Байден

Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак - в Дубай, а Муцениеце - в Крым

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak/agataagata/ /natasupernova/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.

Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах

Группа Rock Privet все продолжала давать концерты

Павел Воля куда-то ездил

Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро

Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму

Ксения Собчак решила отметить свой день рождения в Дубае

Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов

Рита Дакота продолжает купаться в любви

Алена Водонаева позирует в голубом

Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах 

Судя по геолокации, певица Слава отдыхает рядом с Анфисой 

А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубае

Татьяна Мингалимова отдыхает во время просмотра "Сумерек"

Не правда ли, Иосиф Пригожин идеально вписался в семейство "шреков"?

У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки

Настя Каменских продолжает активно пропагандировать спорт

Наталья Водянова отправилась собирать грибы

Божена Рынска похвасталась эффектным нарядом

Андрей Мерзликин в окружении картин

Дима Билан в бархатном одеянии

Катя Варнава выходные провела в постели с собакой

Очень горячее фото от Лены Темниковой

Евгений Петросян много работал

Алексей Пивоваров показал в соцсетях одну из своих книг

Сергей Шнуров тоже отправился к морю

Евгений Чичваркин провел уик-энд в горах Алтая

Maruv появилась с неожиданной прической

Татьяна Брухунова прогуливалась вдоль реки

Семейная идиллия Юлии Савичевой

Анна Семенович никуда не уезжала и наслаждалась осенним солнцем дома

Ксения Бородина о чем-то задумалась

Настя Ивлеева гоняла на своей новой машине

Зеленый look от Элджея

У Анны Седоковой тоже продолжается лето

Илья Прусикин и Соня Таюрская в новом клипе Little Big. Вы его уже видели?  

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