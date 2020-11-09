Звездные выходные ⟩ Водянова отправилась по грибы, Собчак - в Дубай, а Муцениеце - в Крым

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Агата Муцениеце эти выходные провела в крымских горах
Группа Rock Privet все продолжала давать концерты
Павел Воля куда-то ездил
Регина Тодоренко перевоплощалась в Мэрилин Монро
Анна Заворотнюк все больше становится похожей на свою знаменитую маму
Ксения Собчак решила отметить свой день рождения в Дубае
Конечно, вместе с ней отдыхать отправился и ее супруг Константин Богомолов
Рита Дакота продолжает купаться в любви
Алена Водонаева позирует в голубом
Анфиса Чехова тоже греется на солнышке. На этот раз на Мальдивах
Судя по геолокации, певица Слава отдыхает рядом с Анфисой
А вот Филипп Киркоров, как и Ксения Собчак, развлекается с наследниками в Дубае
Татьяна Мингалимова отдыхает во время просмотра "Сумерек"
Не правда ли, Иосиф Пригожин идеально вписался в семейство "шреков"?
У Виктории Дайнеко в соцсетях всегда улыбки
Настя Каменских продолжает активно пропагандировать спорт
Наталья Водянова отправилась собирать грибы
Божена Рынска похвасталась эффектным нарядом
Андрей Мерзликин в окружении картин
Дима Билан в бархатном одеянии
Катя Варнава выходные провела в постели с собакой
Очень горячее фото от Лены Темниковой
Евгений Петросян много работал
Алексей Пивоваров показал в соцсетях одну из своих книг
Сергей Шнуров тоже отправился к морю
Евгений Чичваркин провел уик-энд в горах Алтая
Maruv появилась с неожиданной прической
Татьяна Брухунова прогуливалась вдоль реки
Семейная идиллия Юлии Савичевой
Анна Семенович никуда не уезжала и наслаждалась осенним солнцем дома
Ксения Бородина о чем-то задумалась
Настя Ивлеева гоняла на своей новой машине
Зеленый look от Элджея
У Анны Седоковой тоже продолжается лето
Илья Прусикин и Соня Таюрская в новом клипе Little Big. Вы его уже видели?