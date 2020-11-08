Акциз на нагреваемый табак повысится. Не действуют ли депутаты в интересах табачных компаний?

Мадара Апсалоне, менеджер по корпоративным отношениям Philip Morris в Латвии:

"Любое предложение о 113 процентах вызывает некоторые опасения, что цель состоит в том, чтобы поставить этот конкретный продукт в гораздо более невыгодное положение. Я не могу комментировать, откуда поступило предложение, потому что у нас нет информации о том, что оно поступило напрямую от конкретных конкурентов, но сейчас мы, конечно, очень обеспокоены.

В предложении говорилось, что проводились консультации с Национальной ассоциацией производителей табака или TIRN. Хочу подчеркнуть, что это не так. Никто не консультировался с TIRN по этому предложению, ни с TIRN, как с ассоциацией, ни с нами, как лидером производства нагреваемых табачных изделий в Латвии".

Илзе Индриксоне, депутат Сейма (Национальное объединение)

"Об изменениях акцизов мы говорим уже год с лета прошлого года в налоговой группе, так называемой налоговой рабочей группе. Я лично не связывалась с ними, я читала их письма - приходят письма от различных производителей табака об их пожеланиях или проблемах. Но в процессе подготовки, я предполагаю, что господин Парадниекс, вероятно, проконсультировался, потому что он технически внес эти числа в законопроект".

В распоряжении Nekā personīga есть презентация, подготовленная Japan Tobacco International в начале сентября, чьи рекомендации по акцизам на сигареты и другие курительные изделия на удивление точно совпадают с идеями депутатов об изменениях в законе. Компания продает сигареты Camel и Winston в Латвии. 1

Для нагреваемого табака предлагается повысить ставку акциза на сигареты до 50 процентов, что составляет 218 евро.

Имант Парадниекс, советник премьер-министра по демографии (Национальное объединение)

"-На данный момент я не понимаю, что вас беспокоит? Что мы возьмем деньги у табачной промышленности, чтобы направить их онкологическим больным? Что именно вас беспокоит?

-Были ли у вас переговоры с другими производителями табака?

-Я говорю, что собрал всю информацию, которую мог. От Министерства здравоохранения, от Министерства финансов, от любого, кто может предоставить любую информацию в этой области. И на основании информации предлагаю лучшее решение. Я действительно не понимаю, беспокоит ли вас, что табачная компания…

-Почему это предложение не было предложено Министерством финансов? Почему вы не спорили и не убедили Минфин?

-Об этом спрашивайте у Министерства финансов, потому что я пока не понимаю, почему такое сопротивление. Потому что это логичное предложение".

В Минфине Nekā personīga сообщили, что при подготовке налоговых изменений предложений от политиков о повышении ставки на нагреваемый табак не поступало. Он поступил 12 октября от некого участника рынка.