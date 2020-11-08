Акциз на нагреваемый табак повысится. Не действуют ли депутаты в интересах табачных компаний?

Вместе с бюджетом Сейм должен принять решение об изменении акцизного налога, сообщает программа Nekā personīga. Наибольшее увеличение налога касается нагреваемого табака. Минфин планировал поднять налог с 75 евро за килограмм табака до 140 евро. Однако 11 депутатов Сейма предложили на таком повышении не останавливаться и сразу повысить до 218 евро за килограмм.
Цель благородная - полученные деньги обещаны онкологическим больным. Однако способ внесения поправок вызывает подозрения, что депутаты стоят за конкуренцией между табачными компаниями.
Рынок нагреваемого табака в Латвии находится в руках одной компании, но предложение депутатов подозрительно похоже на налоговые ставки, которых хотят добиться конкуренты.
В Латвии одна из самых низких ставок акциза на табачные изделия в Европе. Они поднимаются регулярно, но не быстро, чтобы не допустить процветания черного рынка. В настоящее время в Сейме вновь внесли предложение о повышении налогов на сигареты, сигары и другие табачные изделия в ближайшие три года.
Министерство финансов рекомендовало повышать налог на сигареты на 5 процентов ежегодно до 2023 года. Одна пачка сигарет обойдется в 2 евро 29 центов налогов, но по новым тарифам в следующем году придется заплатить 2 евро 40 центов. Министерство требует более быстрого повышения налогов на нагреваемый табак. На 90 процентов за три года.
Нагреваемый табак в Латвии продает одна компания Philip Morris под торговой маркой Heets. В качестве альтернативы сигаретам производитель заявляет, что они менее вредны, и их все чаще выбирают состоятельные курильщики. За три года этот продукт отнял 9 процентов рынка сигарет.
Чтобы выкурить его, вам понадобится электронное устройство iQos, которое стоит от 50 евро. Одна пачка "стиков" (прессованного табачного продукта) стоит примерно столько же, сколько обычные сигареты - 3 евро 60 центов. Но налог за пачку составляет всего 46 центов. Министерство хочет увеличить его почти вдвое до 85 центов за три года. Это будет только треть налога на сигареты.
Солвита Амаре-Пилка, директор Департамента косвенных налогов Министерства финансов:
"Не скажу, что предложение Минфина очень умеренное, если смотреть на процентные ставки.
На следующий год рост запланирован на 32 процента, затем - на 26 и в итоге прибавка составит еще 12 процентов. Но мы также учитываем рынок Балтии, и с этим предложением приближаемся к уровню Литвы.
Необходимо следить за тем, чтобы повышение ставки не привело к увеличению активности на нелегальном рынке.
В поправках, предложенных депутатами Сейма, ставки акцизов на сигареты лишь ненамного превышают рекомендованные экспертами министерства. Однако нагреваемый табак подвергся особой жестокости. Налог увеличится на 190 процентов".
Гатис Эглитис, депутат Сейма (Новая консервативная партия)
"Депутаты хотят поднять ставку с 75 до 218 евро за килограмм через три года, самое большое повышение до 160 евро запланировать на март. По их оценкам, это дало бы бюджету 3 миллиона, которые выделят на лечение онкологических больных".
Янина Курсите, депутат Сейма:
"Пришлось поднять, потому что этот акциз действительно небольшой, и
эта продукция очень дешевая, а потому молодые люди обращают на нее внимание. Моему внуку 12 лет, и это проблема, которую нужно решать".
Повышение налога на нагреваемый табак коснется только одного производителя - компанию Philip Morris. Тогда этот продукт будет иметь самую высокую цену среди стран Балтии, а также значительно превысит цены на обычные сигареты.
Мадара Апсалоне, менеджер по корпоративным отношениям Philip Morris в Латвии:
"Любое предложение о 113 процентах вызывает некоторые опасения, что цель состоит в том, чтобы поставить этот конкретный продукт в гораздо более невыгодное положение. Я не могу комментировать, откуда поступило предложение, потому что у нас нет информации о том, что оно поступило напрямую от конкретных конкурентов, но сейчас мы, конечно, очень обеспокоены.
В предложении говорилось, что проводились консультации с Национальной ассоциацией производителей табака или TIRN. Хочу подчеркнуть, что это не так. Никто не консультировался с TIRN по этому предложению, ни с TIRN, как с ассоциацией, ни с нами, как лидером производства нагреваемых табачных изделий в Латвии".
Илзе Индриксоне, депутат Сейма (Национальное объединение)
"Об изменениях акцизов мы говорим уже год с лета прошлого года в налоговой группе, так называемой налоговой рабочей группе. Я лично не связывалась с ними, я читала их письма - приходят письма от различных производителей табака об их пожеланиях или проблемах. Но в процессе подготовки, я предполагаю, что господин Парадниекс, вероятно, проконсультировался, потому что он технически внес эти числа в законопроект".
В распоряжении Nekā personīga есть презентация, подготовленная Japan Tobacco International в начале сентября, чьи рекомендации по акцизам на сигареты и другие курительные изделия на удивление точно совпадают с идеями депутатов об изменениях в законе. Компания продает сигареты Camel и Winston в Латвии.
Для нагреваемого табака предлагается повысить ставку акциза на сигареты до 50 процентов, что составляет 218 евро.
Имант Парадниекс, советник премьер-министра по демографии (Национальное объединение)
"-На данный момент я не понимаю, что вас беспокоит? Что мы возьмем деньги у табачной промышленности, чтобы направить их онкологическим больным? Что именно вас беспокоит?
-Были ли у вас переговоры с другими производителями табака?
-Я говорю, что собрал всю информацию, которую мог. От Министерства здравоохранения, от Министерства финансов, от любого, кто может предоставить любую информацию в этой области. И на основании информации предлагаю лучшее решение. Я действительно не понимаю, беспокоит ли вас, что табачная компания…
-Почему это предложение не было предложено Министерством финансов? Почему вы не спорили и не убедили Минфин?
-Об этом спрашивайте у Министерства финансов, потому что я пока не понимаю, почему такое сопротивление. Потому что это логичное предложение".
В Минфине Nekā personīga сообщили, что при подготовке налоговых изменений предложений от политиков о повышении ставки на нагреваемый табак не поступало. Он поступил 12 октября от некого участника рынка.
В распоряжении Nekā personīga есть письмо от табачных компаний Japan Tobacco Company и British American Tobacco в налоговую комиссию Сейма, в котором обращается внимание на то, что было бы неправильно говорить о консультациях с Ассоциацией торговцев табаком.