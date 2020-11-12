Профсоюз решил пока не требовать отставки министра образования Шуплинской

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) пока решил не требовать отставки министра образования и науки Илги Шуплински и подождать ответов Министерства образования и науки на важные вопросы, говорится в заявлении главы профсоюза Инги Ванаги.
На сегодняшней встрече с Шуплинской и чиновниками министерства не было получено недвусмысленных ответов на все вопросы LIZDA, поэтому профсоюз будет ждать ответов до 23 ноября, а 25 ноября на заседании решит вопрос о дальнейших действиях.
"Мы продолжаем говорить на разных языках. Есть два монолога, которые не приближаются к диалогу", - заявила Ванага.
После встречи ей стало ясно, "что для кого-то приоритетами являются технологии и дигитализация", тогда как для LIZDA это люди и работники отрасли.
На это Шуплинска ответила, что на технологии выделено 10 млн евро, а на повышение зарплат педагогов - 7 млн евро в этом году и 40 млн в следующем.