Профсоюз решил пока не требовать отставки министра образования Шуплинской

На сегодняшней встрече с Шуплинской и чиновниками министерства не было получено недвусмысленных ответов на все вопросы LIZDA, поэтому профсоюз будет ждать ответов до 23 ноября, а 25 ноября на заседании решит вопрос о дальнейших действиях.

Членов профсоюза разочаровала точка зрения министра, которая считает, что все в порядке, хотя в действительности это не так.

"Мы продолжаем говорить на разных языках. Есть два монолога, которые не приближаются к диалогу", - заявила Ванага.

После встречи ей стало ясно, "что для кого-то приоритетами являются технологии и дигитализация", тогда как для LIZDA это люди и работники отрасли.