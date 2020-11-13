ВИДЕО ⟩ Гол-шедевр в Кубке Дании, который наверняка попадёт в топ-2020

11 ноября состоялся матч 3-го раунда Кубка Дании между "Слагельсе" и "Люнгбю". Встреча завершилась разгромной победой "Люнгбю" - 9:0.
Отдельного внимания заслуживает седьмой гол гостей, который забил 29-летний защитник Николай Гертсен. Футболист прибежал на подачу углового к воротам соперника и после навеса сумел пробить шикарным ударом "ножницами". Мяч угодил в перекладину, отскочил обратно к Гертсену и тот, даже не поднимаясь на ноги, произвёл повторный удар, отправив мяч точно в сетку.
Этот гол наверняка окажется в списке претендентов на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша - награду, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.