ВИДЕО ⟩ Гол-шедевр в Кубке Дании, который наверняка попадёт в топ-2020

Отдельного внимания заслуживает седьмой гол гостей, который забил 29-летний защитник Николай Гертсен. Футболист прибежал на подачу углового к воротам соперника и после навеса сумел пробить шикарным ударом "ножницами". Мяч угодил в перекладину, отскочил обратно к Гертсену и тот, даже не поднимаясь на ноги, произвёл повторный удар, отправив мяч точно в сетку.