Пт, 13.11.2020
Я допустил ошибку. Мне стыдно, что я так поступил. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

ВИДЕО ⟩ Гол-шедевр в Кубке Дании, который наверняка попадёт в топ-2020

11 ноября состоялся матч 3-го раунда Кубка Дании между "Слагельсе" и "Люнгбю". Встреча завершилась разгромной победой "Люнгбю" - 9:0.

Отдельного внимания заслуживает седьмой гол гостей, который забил 29-летний защитник Николай Гертсен. Футболист прибежал на подачу углового к воротам соперника и после навеса сумел пробить шикарным ударом "ножницами". Мяч угодил в перекладину, отскочил обратно к Гертсену и тот, даже не поднимаясь на ноги, произвёл повторный удар, отправив мяч точно в сетку.

Этот гол наверняка окажется в списке претендентов на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша - награду, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года.

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