Кажется, Илон Маск заразился Covid-19. А может, и нет - он сам не понимает

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

"Происходит что-то очень странное, - написал Макс в твите. - Сегодня сдал четыре теста на Covid-19. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от BD".

Маск также отметил, что у него симптомы "обычной простуды", и что пока не наблюдает "ничего необычного".

Экспресс-тест компании BD - менее чувствителен, чем молекулярные тесты на коронавирус, сообщается на сайте американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) - именно такой тест использовал Илон Маск.

"Этот тест может дать неверный (ложноотрицательный) результат у некоторых людей с Covid-19", - сказано в сообщении FDA. Tсли тест на антигены дал отрицательный результат, то его нужно подтвердить другим методом, основанным на ПЦР, отметили там.