Пт, 13.11.2020
Я обманывал своих коллег и латвийское общество. Юрис Пуце, подавший в отставку министр
Юрис Пуце, подавший в отставку министр

Кажется, Илон Маск заразился Covid-19. А может, и нет - он сам не понимает

Илон Маск

ФОТО: Reuters/ScanPix

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что за один день сдал четыре экспресс-теста на коронавирус, два из которых показали отрицательный результат, а два других - положительный, сообщает "Медуза" со сслкой на Twitter изобретателя.

"Происходит что-то очень странное, - написал Макс в твите. - Сегодня сдал четыре теста на Covid-19. Два теста дали отрицательный результат, два - положительный. Тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра. Быстрый тест на антигены от BD".

Маск также отметил, что у него симптомы "обычной простуды", и что пока не наблюдает "ничего необычного".

Экспресс-тест компании BD - менее чувствителен, чем молекулярные тесты на коронавирус, сообщается на сайте американского Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) - именно такой тест использовал Илон Маск.

"Этот тест может дать неверный (ложноотрицательный) результат у некоторых людей с Covid-19", - сказано в сообщении FDA. Tсли тест на антигены дал отрицательный результат, то его нужно подтвердить другим методом, основанным на ПЦР, отметили там.

В начале пандемии Covid-19 Илон Маск называл глупостью возникшую панику вокруг этого заболевания, а также выступал против карантина, который был введен в Калифорнии из-за распространения заболевания.

Последние новости

НАВЕРХ
Back