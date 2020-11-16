Пн, 16.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Ким Чен Ын впервые появился на публике спустя почти месяц отсутствия

Kims Čenuns

ФОТО: AFP/SCANPIX

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье, 15 ноября, впервые за 25 дней появился на публике, сообщило в понедельник, 16 ноября, южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA сообщает, что Ким в воскресенье председательствовал на заседании Политбюро Рабочей партии, на котором обсуждался "вопрос о дальнейшем укреплении государственной чрезвычайной противоэпидемической системы" в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает издание Yonhap, это было первое появление Кима на публике с 22 октября, когда он посетил кладбище. Северокорейские СМИ обычно сообщают о деятельности Кима днем ​​позже.

Базирующееся в Южной Корее издание Daily NK, посвященное северокорейской тематике, сообщило, что 12 апреля Киму была проведена сердечно-сосудистая процедура.

Сообщается, что после процедуры он не выздоровел, и его не видели во время ряда важных мероприятий.

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