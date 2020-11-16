Ким Чен Ын впервые появился на публике спустя почти месяц отсутствия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в воскресенье, 15 ноября, впервые за 25 дней появился на публике, сообщило в понедельник, 16 ноября, южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Северокорейское государственное информационное агентство KCNA сообщает, что Ким в воскресенье председательствовал на заседании Политбюро Рабочей партии, на котором обсуждался "вопрос о дальнейшем укреплении государственной чрезвычайной противоэпидемической системы" в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщает издание Yonhap, это было первое появление Кима на публике с 22 октября, когда он посетил кладбище. Северокорейские СМИ обычно сообщают о деятельности Кима днем позже.
Базирующееся в Южной Корее издание Daily NK, посвященное северокорейской тематике, сообщило, что 12 апреля Киму была проведена сердечно-сосудистая процедура.
Сообщается, что после процедуры он не выздоровел, и его не видели во время ряда важных мероприятий.