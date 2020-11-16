Пн, 16.11.2020
Меня пугает, почему люди настолько не верят профессионалам, которые занимаются этим всю свою жизнь, тем, кто действительно пытается спасти или улучшить ситуацию. Никогда не думал, что в обществе столько невежества. Никита Зрелов, дипломированный биолог
Никита Зрелов, дипломированный биолог

Кариньш поручил Минздраву разработать план доступности вакцины против Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил Министерству здравоохранения разработать план доступности вакцины против вызываемой вирусом SARS-CoV-2 болезни Covid-19, сообщили агентству LETA в бюро премьер-министра.

План Минздрава должен быть представлен правительству в течение двух недель.

"Необходимо, чтобы ответственная отрасль в короткие сроки после получения вакцины была готова обеспечить вакцинацию приоритетных групп и проинформировать общественность о доступности вакцины", - пояснили представители бюро Кариньша.

В резолюции премьер-министр подчеркивает, что план доступности вакцины должен охватывать такие аспекты, как закупка, транспортировка, хранение и распределение вакцины между медицинскими учреждениями для эффективного проведения вакцинации населения.

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