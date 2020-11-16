Кариньш поручил Минздраву разработать план доступности вакцины против Covid-19

План Минздрава должен быть представлен правительству в течение двух недель.

"Необходимо, чтобы ответственная отрасль в короткие сроки после получения вакцины была готова обеспечить вакцинацию приоритетных групп и проинформировать общественность о доступности вакцины", - пояснили представители бюро Кариньша.