Крупнейший скандал с педофилией в США: почти 100 000 жалоб на "Бойскаутов Америки"

По данным BBC, почти 100 000 жертв сексуального насилия подали в суд на "Бойскаутов Америки" (Boy Scouts of America, BSA) в США, требуя компенсации.
Адвокат жертв назвал это крупнейшим скандалом подобного рода в Соединенных Штатах, затмевающим количество жалоб на католическую церковь.
Внутренние документы, опубликованные в 2012 году, показали, что сексуальные домогательства имели место на протяжении десятилетий, что было скрыто. В этом году BSA объявило о банкротстве и принесло извинения пострадавшим.
Жалобы потерпевших была поданы в суд в понедельник. Переговоры между потерпевшими, BSA и страховщиками продолжатся. Ожидается, что будет создан фонд для выплаты компенсации жертвам.
В организации по-прежнему насчитывается более двух миллионов членов в возрасте от пяти до 21 года.
"Это самый крупный скандал с сексуальным насилием в Соединенных Штатах, намного превзошедший все остальные", - заявил AFP в понедельник адвокат Пол Мозес, представляющий жертв.
BSA "тронуло мужество", проявленное жертвами в публичных выступлениях об этом опыте, говорится в недавнем заявлении организации.
"Мы сознательно создали открытый, легко доступный процесс, чтобы связаться с жертвами и помочь им сделать шаг к получению компенсации", - говорится в заявлении.
В 2012 году Los Angeles Times получила около 5000 документов, содержащих обвинения в адрес взрослых лидеров скаутов. Их поместили в список "неподходящих добровольцев".
О большинстве инцидентов в полицию не сообщалось, и BSA сама увольняла обвиняемых руководителей.