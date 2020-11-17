Крупнейший скандал с педофилией в США: почти 100 000 жалоб на "Бойскаутов Америки"

Адвокат жертв назвал это крупнейшим скандалом подобного рода в Соединенных Штатах, затмевающим количество жалоб на католическую церковь. 1

Внутренние документы, опубликованные в 2012 году, показали, что сексуальные домогательства имели место на протяжении десятилетий, что было скрыто. В этом году BSA объявило о банкротстве и принесло извинения пострадавшим.

Жалобы потерпевших была поданы в суд в понедельник. Переговоры между потерпевшими, BSA и страховщиками продолжатся. Ожидается, что будет создан фонд для выплаты компенсации жертвам.

В организации по-прежнему насчитывается более двух миллионов членов в возрасте от пяти до 21 года.

"Это самый крупный скандал с сексуальным насилием в Соединенных Штатах, намного превзошедший все остальные", - заявил AFP в понедельник адвокат Пол Мозес, представляющий жертв. 1

BSA "тронуло мужество", проявленное жертвами в публичных выступлениях об этом опыте, говорится в недавнем заявлении организации.

"Мы сознательно создали открытый, легко доступный процесс, чтобы связаться с жертвами и помочь им сделать шаг к получению компенсации", - говорится в заявлении.

В 2012 году Los Angeles Times получила около 5000 документов, содержащих обвинения в адрес взрослых лидеров скаутов. Их поместили в список "неподходящих добровольцев".