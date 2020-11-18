Кариньш в праздник пожелал латвийцам быть ответственными и дальновидными

В праздничном обращении к народу Латвии премьер-министр отметил, что перед поколениями, жившими 102 года назад, стояла задача физически завоевать независимость Латвии, и они ее выполнили. 30 лет назад латвийцам предстояло вернуть независимость государства, и они этого тоже добились.

"Вызовом для сегодняшних поколений является пандемия Covid-19, которую мы преодолеем - благодаря ответственности и действиям каждого человека, потому что в этом сила. Мы ее преодолеем, чтобы дальше строить наше общее будущее. Будем ответственными, дальновидными, будем работать на благо Латвии!",- сказал Кариньш.