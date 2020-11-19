Мастера маникюра выходят на пикет. Требование - разрешить работать

В понедельник, 23 ноября, с 9:00 до 10:00 у здания Сейма мастера маникюра и педикюра проведут пикет, требуя позволить им возобновить работу, запрещенную во время чрезвычайной ситуации, сообщила агентству LETA организатор пикета Анастасия Розонова.
Представители индустрии красоты хотят доказать, что могут обеспечить безопасные условия для клиентов и мастеров во время маникюра и педикюра.
"Для этого у нас есть все необходимое - маски, перчатки, перегородки, достаточно места, а также дезинфекция всех инструментов и поверхностей. Будем простить разрешить нам возобновить работу при условии выполнения всех мер безопасности", - обозначила цели пикета Розонова.
Планируется, что в мероприятии примут участие около 50 человек.
В Рижской думе агентству LETA подтвердили, что вышеупомянутый пикет согласован.