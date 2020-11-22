Вс, 22.11.2020
Задачей Лукашенко, как уходящего диктатора, является разъединить людей, создать противоречия в гражданском обществе. Он хочет подобрать часть общества, которая была бы готова вместе с силовиками и иногда вместо силовиков совершать грязные дела. Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета
Валерий Мацкевич, член главного состава Координационного совета

Фото ⟩ Беспорядки в Бразилии: протестующие нападают на супермаркеты конкретной фирмы. Почему?

Беспорядки в Бразилии

ФОТО: SCANPIX

В пятницу, 20 ноября, в бразильском городе Порту-Алегри возле магазина торговой сети Carrefour был убит 41-летний чернокожий сварщик Жоау Фрейтас, сообщает "Медуза". На мужчину пожаловалась продавец супермаркета, после чего охранники вывели того из магазина и прямо у входа избили так, что он умер на месте. 

Факт избиения очевидцы сняли на видео, которое моментально разошлось в соцсетях.

Смерть Фрейтаса вскоре вызвала массовые акции протеста по всей стране. В частности, протестующие разгромили несколько магазинов сети Carrefour. Руководство торговой сети уже публично извинилось и заявило, что разорвет контракт с охранной компанией.

Охранники, избивавшие Фрейтаса (один из них оказался сотрудником военной полиции, подрабатывавшим в Carrefour) задержаны. Однако, пока эти меры не смогли остановить протесты.

Галерея: Беспорядки в Бразилии

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