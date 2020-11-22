Фото ⟩ Беспорядки в Бразилии: протестующие нападают на супермаркеты конкретной фирмы. Почему?

В пятницу, 20 ноября, в бразильском городе Порту-Алегри возле магазина торговой сети Carrefour был убит 41-летний чернокожий сварщик Жоау Фрейтас, сообщает "Медуза". На мужчину пожаловалась продавец супермаркета, после чего охранники вывели того из магазина и прямо у входа избили так, что он умер на месте.
Факт избиения очевидцы сняли на видео, которое моментально разошлось в соцсетях.
Смерть Фрейтаса вскоре вызвала массовые акции протеста по всей стране. В частности, протестующие разгромили несколько магазинов сети Carrefour. Руководство торговой сети уже публично извинилось и заявило, что разорвет контракт с охранной компанией.
Охранники, избивавшие Фрейтаса (один из них оказался сотрудником военной полиции, подрабатывавшим в Carrefour) задержаны. Однако, пока эти меры не смогли остановить протесты.
Галерея: Беспорядки в Бразилии