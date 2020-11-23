Впервые в больницах от Covid-19 лечатся пациенты всех возрастных групп

Больше всего помещенных в стационары пациентов с Covid-19 - в возрастной группе от 70 до 79 лет, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В этой возрастной группе в больницах находятся 88 пациентов. Далее следует возрастная группа 60-69 лет со 83 пациентами и 50-59 лет, в которой в больницах находятся 78 человек.
В стационарах лечатся пациенты всех возрастных групп, меньше всего - в возрасте от 10 до 19 лет.
По сравнению с данными за 15 ноября, в стационарах значительно выросло число пациентов с Covid-19 возрастом от 50 до 59 лет - с 43 до 73 пациентов, а также число тяжело больных пациентов в возрасте от 60 до 69 лет - с трех до 11, указал Минздрав в Twitter.
По сравнению с прошлыми неделями, эта - первая, когда в больницах находятся пациенты всех возрастных групп
Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек.
Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет.
За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.
По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.
За прошедшие сутки в больницы доставлены 45 человек, а 13 были выписаны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. На сегодняшний день в больницах находятся 437 больных Covid-19. У 414 человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.