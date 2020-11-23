Впервые в больницах от Covid-19 лечатся пациенты всех возрастных групп

В этой возрастной группе в больницах находятся 88 пациентов. Далее следует возрастная группа 60-69 лет со 83 пациентами и 50-59 лет, в которой в больницах находятся 78 человек.

В стационарах лечатся пациенты всех возрастных групп, меньше всего - в возрасте от 10 до 19 лет.

По сравнению с данными за 15 ноября, в стационарах значительно выросло число пациентов с Covid-19 возрастом от 50 до 59 лет - с 43 до 73 пациентов, а также число тяжело больных пациентов в возрасте от 60 до 69 лет - с трех до 11, указал Минздрав в Twitter.

По сравнению с прошлыми неделями, эта - первая, когда в больницах находятся пациенты всех возрастных групп

ФОТО: NVD

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 116 новых случаев Covid-19, умерли девять человек.

Трое умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, шестеро - 80-90 лет.

За прошедшие сутки сделано 2256 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 5,1%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии был выявлен у 13 236 человек, 162 инфицированных скончались.

По данным на 23 ноября, выздоровели 1635 человек.