Павел Прилучный в больнице с травмами головы. Ему понадобится операция

Детали происшествия неизвестны. Сам Прилучный сказал, что просто упал. В больницу он обратился сразу после возвращения в Москву из Калининграда, где проходили съемки второго сезона сериала "В клетке".

Источник из больницы указала, что первой Павел позвонил бывшей супруге Агате Муцениеце и детям - Мие и Тимофею.

Телеграм-каналу Mash удалось выяснить, что врачи провели Прилучному осмотр, после которого приняли решение о необходимости хирургического вмешательства.

Сообщается, что Павлу предстоит операция на скуловой области, которую должны провести в ближайшее время. Врачи диагностировали у Павла смещение скуловой кости и вывих нижней челюсти.

Сам Павел Прилучный комментариев не дает. Но его агент Екатерина Сычева в разговоре с Пятым каналом призналась, что она пока не может подробно рассказать, что же именно случилось с актером. Известно, что он уже дал эксклюзивное интервью одному из телеканалов. Говорится лишь, что это якобы "вклад" в будущий проект.

"Состояние Павла оценивается как стабильное. Сейчас он восстанавливается под наблюдением специалистов", - сказала Сычева.

По информации ТАСС, Прилучный не написал заявление в полицию.