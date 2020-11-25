Многие школы Риги не смогут обеспечить площадь в три квадратных метра на одного ученика

Напомним, было решено, что ученикам 1-6 классов, если образовательное учреждение решит организовать учебный процесс очно, на одного ученика с 30 ноября нужно будет обеспечить не менее трех квадратных метров от площади помещения класса. Если необходимо, один класс можно будет разделить на несколько групп.

Она указала, что в многих школах Риги есть классы, в которых 32 или 33 ученика. В таких классах невозможно обеспечить каждому ребенку площадь в три квадратных метра. Наибольшие помещения в школах - актовый зал и спортзал, а также библиотека, однако это не будет решением для всех классов, сказала Петеркопа.

"Так как сейчас не учатся ученики 7-12 классов, классы можно разделить на две группы и использовать свободные помещения, однако ни у одной школы нет такого ресурса педагогов, чтобы можно было обеспечить качественный учебный процесс, не нарушая установленную в законе о труде 40-часовую рабочую неделю", - сказала представитель самоуправления.

Она отметила, что во внимание стоит принять и то, что во многих образовательных учреждениях Covid-19 заболели педагоги, нескольким установлен статус контактных лиц, в результате чего в школе ограничено число кадров.

В данный момент из 108 образовательных учреждений Риги 57 могут обеспечить очный учебный процесс, тогда как 51 школа обеспечивает его удаленно.

"Считаю, что дистанционного учебного процесса бояться не стоит, так как, по сравнению с весной, сейчас у педагогов есть понимание, как организовать учебный процесс, улучшено технологическое обеспечение, учителя и команды руководства школ получили навыки, как использовать в учебе бесплатную платформу Microsoft Office 365", - сказала Петеркопа.