Многие школы Риги не смогут обеспечить площадь в три квадратных метра на одного ученика

Многие рижские образовательные учреждения не могут обеспечить каждому школьнику площадь в три квадратных метра в классе, поэтому им придется перейти на удаленный процесс обучения, сказала агентству LETA руководитель отдела всеобщих образовательных школ департамента по делам образования, культуры и спорта Рижской думы Анита Петеркопа.
Напомним, было решено, что ученикам 1-6 классов, если образовательное учреждение решит организовать учебный процесс очно, на одного ученика с 30 ноября нужно будет обеспечить не менее трех квадратных метров от площади помещения класса. Если необходимо, один класс можно будет разделить на несколько групп.
Она указала, что в многих школах Риги есть классы, в которых 32 или 33 ученика. В таких классах невозможно обеспечить каждому ребенку площадь в три квадратных метра. Наибольшие помещения в школах - актовый зал и спортзал, а также библиотека, однако это не будет решением для всех классов, сказала Петеркопа.
"Так как сейчас не учатся ученики 7-12 классов, классы можно разделить на две группы и использовать свободные помещения, однако ни у одной школы нет такого ресурса педагогов, чтобы можно было обеспечить качественный учебный процесс, не нарушая установленную в законе о труде 40-часовую рабочую неделю", - сказала представитель самоуправления.
Она отметила, что во внимание стоит принять и то, что во многих образовательных учреждениях Covid-19 заболели педагоги, нескольким установлен статус контактных лиц, в результате чего в школе ограничено число кадров.
"Считаю, что дистанционного учебного процесса бояться не стоит, так как, по сравнению с весной, сейчас у педагогов есть понимание, как организовать учебный процесс, улучшено технологическое обеспечение, учителя и команды руководства школ получили навыки, как использовать в учебе бесплатную платформу Microsoft Office 365", - сказала Петеркопа.
Она признала, что необходимо было бы сохранить возможность очного обучения для учеников 1-4 классов, так как у них еще не хватает навыков использования технологий.