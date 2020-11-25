Еврокомиссия одобрила от имени стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке вакцины

Европейская комиссия в среду одобрила от имени всех стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке сначала 80 млн доз вакцины, а затем о заказе еще до 80 млн доз, которые будут доставлены после того, как вакцина будет продемонстрирована как безопасная и эффективная в отношении Covid-19.
К настоящему времени ЕС заключил аналогичные соглашения с фармацевтическими компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и BioNTech-Pfizer, а также одобрил соглашение с CureVac. Такой широкий спектр вариантов вакцины гарантирует, что Европа будет хорошо подготовлена к вакцинации, как только будет доказана безопасность и эффективность вакцины.
Государства-члены могут также решить пожертвовать вакцины странам с низким и средним уровнем доходов или передать их другим европейским странам.
Moderna - американская компания, вакцинная технология которой основана на молекулах информационной РНК, которые транспортируются в клетки с помощью липидных наночастиц.
Платформа по производству вакцин разрабатывалась в течение последних десяти лет.
Основной принцип - использовать такую молекулу в качестве носителя информации, благодаря которой организм может самостоятельно вырабатывать белки и создавать постоянный иммунитет к Covid-19.