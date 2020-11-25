Еврокомиссия одобрила от имени стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке вакцины

Европейская комиссия в среду одобрила от имени всех стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке сначала 80 млн доз вакцины, а затем о заказе еще до 80 млн доз, которые будут доставлены после того, как вакцина будет продемонстрирована как безопасная и эффективная в отношении Covid-19.