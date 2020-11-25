Ограничения в школах и смерть Диего Марадона. Все, что вы могли пропустить 25 ноября

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!
Коронавирус:
- За сутки выявлено 580 случаев Covid-19; скончались девять человек.
- Covid-19 выявлен у 30 работников Резекненской больницы.
- В Даугавпилсе и Кекавском крае растет заболеваемость Covid-19.
- Еврокомиссия одобрила от имени стран-членов ЕС соглашение с Moderna о закупке вакцины.
- Covid-19 болеют 24 сотрудника Пожарно-спасательной службы.
- Врачи с трудом нашли в носу пациента семисантиметровый обломок палочки для коронатеста.
- На предприятии Brīvais vilnis Covid-19 констатирован у 77 работников.
- В Литве за сутки 2289 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 384.
- Литва продлила карантин до 17 декабря.
- В России установлен рекорд смертности пациентов с Covid-19: более 500 человек за сутки.
- В Польше подтверждено заражение норок новым коронавирусом.
- Александра Ширвиндта госпитализировали с коронавирусом.
- Специалист: защитный щиток - это лишь дополнительный инструмент. Он не заменяет маски для лица.
Пресс-конференция Министерства образования и науки. Главное:
- Covid-19: если ситуация улучшится, во втором семестре очно будут учиться 1-6-е классы и 9-е и 12-е классы.
- Covid-19: на карантине находятся по крайней мере 2772 учащихся и 184 педагога.
- Многие школы Риги не смогут обеспечить площадь в три квадратных метра на одного ученика.
- Шуплинска предлагает школам использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.
- В школах Covid-19 чаще всего распространяется из-за контактов между учителями.
- Глава LIZDA: меры безопасности в школах - фактически скрытое решение перейти на "удаленку".
- Будет введено пособие по присмотру за ребенком в случае удаленной учебы.
Другие события дня:
- LIZDA требует отставки министра образования и науки Илги Шуплинской.
- Министр внутренних дел Гиргенс голосовал против новых ограничений.
- "Мы хотим работать!": Около 100 человек приняли участие в протесте против ограничений из-за Covid-19.
- Красота ушла в подполье: мастера обслуживают клиентов в квартирах, "практиканты" работают в салонах.
- В Курземе пьяные мужчины пытались добраться до Риги на угнанном такси. Их поймали в Талси.
- В Даугмале пьяный водитель "убил" свою Volvo XC90 об дерево.
- В Швеции впервые за 120 лет снизилась средняя продолжительность жизни.
- Самым ценным предприятием Латвии и в этом году признано Latvenergo.
- Изъятые в Таиланде "наркотики" почти на миллиард долларов, оказались чистящим средством.
- В ограду резиденции Меркель врезался автомобиль.
- Венгрия и Польша грозятся лишить страны ЕС денег.
- В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей торгового центра.
- Умер Диего Марадона.
- Объявлены номинанты на премию "Грэмми". Больше всего номинаций - у Бейонсе.
- Шотландия - первая страна в мире, где тампоны и прокладки бесплатные для всех желающих.
Немного новостей, чтобы отвлечься:
- Мочалка: пользователи Сети не оценили платье Тайры Бэнкс на шоу.
- "Латвийский Моргенштерн" из Лиепаи, который сжег в клипе настоящие 2000 евро. Кто он?
- Силач использовал вместо штанги двух людей.