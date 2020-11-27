Пт, 27.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

Экс-защитник "Динамо" стал хоккейным комментатором

Сергей Гимаев

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Бывший защитник рижского "Динамо" Сергей Гимаев будет комментировать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает его последний работадатель пекинский клуб "Куньлунь".

36-летний хоккеист текущий сезон начал в "Куньлуне", но полтора месяца назад покинул команду. Последний матч в КХЛ Гимаев провёл 9 октября 2020 года.

Сергей Гимаев является сыном известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева. Отмечается, что Гимаев-младший будет работать в хоккейных эфирах как минимум до Нового года.

"Сегодня я впервые комментировал игру. Было волнение, не буду скрывать. Но я прекрасно знал, что меня ждёт и как это всё будет выглядеть. Абсолютно не готовился к первым эфирам и не смотрел ни одного репортажа отца. Наоборот, я считаю, что в этом и суть. Ты должен быть самим собой. Если я буду кого-то копировать, тогда точно ничего не получится", - приводит слова Гимаева Sport24.

До "Куньлуня" Сергей Гимаев на протяжение двух сезонов выступал за рижское "Динамо". В 84 матчах хоккеист забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Ранее хоккеист выступал за "Витязь", "Сибирь", ЦСКА, "Салават Юлаев", "Барыс", "Северсталь" и московское "Динамо". За 13 сезонов в КХЛ игрок провёл 555 матчей, заработав 55 (14+41) очков.

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