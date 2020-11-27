Экс-защитник "Динамо" стал хоккейным комментатором

"Сегодня я впервые комментировал игру. Было волнение, не буду скрывать. Но я прекрасно знал, что меня ждёт и как это всё будет выглядеть. Абсолютно не готовился к первым эфирам и не смотрел ни одного репортажа отца. Наоборот, я считаю, что в этом и суть. Ты должен быть самим собой. Если я буду кого-то копировать, тогда точно ничего не получится", - приводит слова Гимаева Sport24.