Экс-защитник "Динамо" стал хоккейным комментатором

Бывший защитник рижского "Динамо" Сергей Гимаев будет комментировать матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает его последний работадатель пекинский клуб "Куньлунь".
36-летний хоккеист текущий сезон начал в "Куньлуне", но полтора месяца назад покинул команду. Последний матч в КХЛ Гимаев провёл 9 октября 2020 года.
Our former D Sergei Gimayev is a colour commentator on KHL TV from now on. Congrats on this new beginning to Gimay, can’t wait to hear him covering our games 🐲🇷🇺👍 pic.twitter.com/PVsUvSh5wS— Kunlun Red Star (@KRSchina) November 25, 2020
Сергей Гимаев является сыном известного комментатора Сергея Наильевича Гимаева. Отмечается, что Гимаев-младший будет работать в хоккейных эфирах как минимум до Нового года.
"Сегодня я впервые комментировал игру. Было волнение, не буду скрывать. Но я прекрасно знал, что меня ждёт и как это всё будет выглядеть. Абсолютно не готовился к первым эфирам и не смотрел ни одного репортажа отца. Наоборот, я считаю, что в этом и суть. Ты должен быть самим собой. Если я буду кого-то копировать, тогда точно ничего не получится", - приводит слова Гимаева Sport24.
До "Куньлуня" Сергей Гимаев на протяжение двух сезонов выступал за рижское "Динамо". В 84 матчах хоккеист забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.
Ранее хоккеист выступал за "Витязь", "Сибирь", ЦСКА, "Салават Юлаев", "Барыс", "Северсталь" и московское "Динамо". За 13 сезонов в КХЛ игрок провёл 555 матчей, заработав 55 (14+41) очков.