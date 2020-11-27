Пт, 27.11.2020
Если ситуация не стабилизируется, более строгие ограничения придется распространить на всю страну. Илзе Винькеле
Илзе Винькеле

Фото ⟩ Как отличаются продуктовые наборы школьников разных самоуправлений Латвии

ФОТО: Группа на Facebook "Мамы МК"

С введением дистанционного обучения многие самоуправления вместо горячих обедов предоставляют школьникам продуктовые наборы. В группе на Facebook "Мамы МК" началось обсуждение продуктовых комплектов из разных самоуправлений Латвии: участницы активно делятся фото своих наборов. Смотрите, что выдают в разных школах Латвии! 

Как ранее сообщалось в выпуске новостей TV3, в обычное время процесс питания школьников контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). С продуктовыми наборами история совершенно другая - здесь ответственность лежит на муниципалитетах.

Количество питательных веществ, необходимое для растущего организма, указано на сайте Министерства здравоохранения. Однако это всего лишь рекомендации, и самоуправления самостоятельно оценивают, что включать в эти наборы. Как пояснял представитель Минздрава, набор должен состоять из продуктов, из которых школьник самостоятельно может приготовить себе обед. 

*Пакеты молока Rasens и яблоки - продукты, которые выдают по отдельной программе

Рижская Классическая гимназия

ФОТО: "Мамы МК"

Рижская 71-я средняя школа

ФОТО: "Мамы МК"

Рижская Пурвциемская средняя школа 

ФОТО: "Мамы МК"

Средняя школа в Вецумниеки

ФОТО: "Мамы МК"

Резекненская 2-я средняя школа

Автор фото подчеркивает, что ее школа лучшая! :)

ФОТО: "Мамы МК"

Рижская 1-я гимназия

ФОТО: "Мамы МК"

Рижская 11-я основная школа им. Андрея Пумпура 

Набор за 4 дня

ФОТО: "Мамы МК"

Одна из юрмальских школ

ФОТО: "Мамы МК"

Рижская 95-я средняя школа

"Получали за 3 недели", - пишет автор фото

ФОТО: "Мамы МК"

 Школа в Лиепае

ФОТО: "Мамы МК"

Школа в Марупе

ФОТО: "Мамы МК"

Ринужская средняя школа

ФОТО: группа "Мамы МК"

Школа в Прейли 

За 4 недели

ФОТО: "Мамы МК"

Межмалская средняя школа (Юрмала)

ФОТО: "Мамы МК"

Галерея: Продуктовые наборы школьников

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