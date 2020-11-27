Фото ⟩ Как отличаются продуктовые наборы школьников разных самоуправлений Латвии

Как ранее сообщалось в выпуске новостей TV3, в обычное время процесс питания школьников контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). С продуктовыми наборами история совершенно другая - здесь ответственность лежит на муниципалитетах.

Количество питательных веществ, необходимое для растущего организма, указано на сайте Министерства здравоохранения. Однако это всего лишь рекомендации, и самоуправления самостоятельно оценивают, что включать в эти наборы. Как пояснял представитель Минздрава, набор должен состоять из продуктов, из которых школьник самостоятельно может приготовить себе обед.