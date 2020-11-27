Фото ⟩ Как отличаются продуктовые наборы школьников разных самоуправлений Латвии

С введением дистанционного обучения многие самоуправления вместо горячих обедов предоставляют школьникам продуктовые наборы. В группе на Facebook "Мамы МК" началось обсуждение продуктовых комплектов из разных самоуправлений Латвии: участницы активно делятся фото своих наборов. Смотрите, что выдают в разных школах Латвии!
Как ранее сообщалось в выпуске новостей TV3, в обычное время процесс питания школьников контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). С продуктовыми наборами история совершенно другая - здесь ответственность лежит на муниципалитетах.
Количество питательных веществ, необходимое для растущего организма, указано на сайте Министерства здравоохранения. Однако это всего лишь рекомендации, и самоуправления самостоятельно оценивают, что включать в эти наборы. Как пояснял представитель Минздрава, набор должен состоять из продуктов, из которых школьник самостоятельно может приготовить себе обед.
*Пакеты молока Rasens и яблоки - продукты, которые выдают по отдельной программе
Рижская Классическая гимназия
Рижская 71-я средняя школа
Рижская Пурвциемская средняя школа
Средняя школа в Вецумниеки
Резекненская 2-я средняя школа
Рижская 1-я гимназия
Рижская 11-я основная школа им. Андрея Пумпура
Одна из юрмальских школ
Рижская 95-я средняя школа
Школа в Лиепае
Школа в Марупе
Ринужская средняя школа
Школа в Прейли
Межмалская средняя школа (Юрмала)
Галерея: Продуктовые наборы школьников