Фото ⟩ Полиция разыскивает зараженную Covid-19 женщину, сбежавшую из приюта в Риге

Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице подтвердила, что такой случай имел место, и о нем информирована полиция.

По словам Брице, женщина покинула приют несколько дней назад, когда в нем еще не был установлен карантин. 14

В полиции сообщили, что разыскивается женщина 1997 г. рожд., которая ушла из приюта 24 ноября. Возможно, она находится в Вентспилсе или Лиепае.

У женщины рыжие волосы, она одета в пальто и сапоги на каблуках. Полиция просит всех, кому известно ее местонахождение, звонить по телефону 110. 14

Полиция не комментирует, связан ли розыск женщины с ее заражением коронавирусом.

ФОТО: Valsts policija