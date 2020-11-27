Пт, 27.11.2020
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Глеб Павловский, российский политолог

Фото ⟩ Полиция разыскивает зараженную Covid-19 женщину, сбежавшую из приюта в Риге

ФОТО: Shutterstock

Полиция разыскивает зараженную Covid-19 женщину, которая на этой неделе самовольно покинула затронутый инфекцией женский приют в Риге, на ул. Эйженияс.

Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице подтвердила, что такой случай имел место, и о нем информирована полиция.

По словам Брице, женщина покинула приют несколько дней назад, когда в нем еще не был установлен карантин.

В полиции сообщили, что разыскивается женщина 1997 г. рожд., которая ушла из приюта 24 ноября. Возможно, она находится в Вентспилсе или Лиепае.

У женщины рыжие волосы, она одета в пальто и сапоги на каблуках. Полиция просит всех, кому известно ее местонахождение, звонить по телефону 110.

Полиция не комментирует, связан ли розыск женщины с ее заражением коронавирусом.

ФОТО: Valsts policija

Напомним, в Риге, в женском приюте на улице Эйженияс из-за коронавируса был введен карантин - заболевание было констатировано у 22 клиентов.

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