Фото ⟩ Полиция разыскивает зараженную Covid-19 женщину, сбежавшую из приюта в Риге

Полиция разыскивает зараженную Covid-19 женщину, которая на этой неделе самовольно покинула затронутый инфекцией женский приют в Риге, на ул. Эйженияс.
Представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице подтвердила, что такой случай имел место, и о нем информирована полиция.
По словам Брице, женщина покинула приют несколько дней назад, когда в нем еще не был установлен карантин.
В полиции сообщили, что разыскивается женщина 1997 г. рожд., которая ушла из приюта 24 ноября. Возможно, она находится в Вентспилсе или Лиепае.
У женщины рыжие волосы, она одета в пальто и сапоги на каблуках. Полиция просит всех, кому известно ее местонахождение, звонить по телефону 110.
Полиция не комментирует, связан ли розыск женщины с ее заражением коронавирусом.
Напомним, в Риге, в женском приюте на улице Эйженияс из-за коронавируса был введен карантин - заболевание было констатировано у 22 клиентов.