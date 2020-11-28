За сутки в Латвии подтверждено 753 случая Covid-19, умерли три человека

За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 753 новых случая Covid-19, умерли три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двое умерших входили в возрастную группу от 80 до 85 лет, еще один - от 85 до 90 лет. Всего в Латвии умерли 193 человека, зараженных новым коронавирусом.
За прошедшие сутки сделано 7645 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 561 человека, выздоровевшими считаются 1719 человек.