В Литве - 2121 новый случай Covid-19, в Эстонии - 376; в двух странах умерли 16 человек

За последние сутки в Литве диагностирован 2121 новый случай Covid-19, скончались 11 человек, в Эстонии подтверждено 376 новых случаев, а также зафиксировано пять смертей.
Литва
За последние сутки в Литве диагностирован 2121 новый случай Covid-19, скончались 11 человек.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 58 212 человек, 43 454 еще болеют, 14 056 выздоровели.
От коронавируса в Литве скончались 482 человека, по иным причинам умерли еще 220 больных.
За прошедшие сутки проверено 12 848 тестов на коронавирус, за весь период пандемии - 1,24 млн.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 5758 тестов на коронавирус, 376 из них оказались положительными. Также за последние 24 часа в стране зафиксировано пять смертей от связанных с Covid-19 осложнений, сообщает ERR.
Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней увеличилась до 322,58 случая на 100 000 населения.
По данным департамента здоровья Эстонии, 28 ноября число госпитализированных с Covid-19 составляет 180 человек.
Общее количество умерших с начала эпидемии увеличилось до 109 человек.