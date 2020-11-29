Covid-19 - русская рулетка. Проректор Даугавпилсского университета рассказывает о болезни

Сейчас он уже получил медицинское заключение о том, что справился с болезнью и уже не способен заражать других. Но он вспоминает, как все начиналось: "Первое, что я почувствовал - это абсолютная слабость. А на следующий день поднялась температура, начался озноб, заболели глазные яблоки. Затем самое неприятное - стало болеть все тело, мышцы, кости. Вы лежите в постели и даже не можете повернуться. Это очень неприятное ощущение. Запах и вкус не пропадали, кашля не было. Голова не болела сильно. У меня были лишь частичные симптомы".

А потом Барщевскис попал в больницу: "В бокс Covid-19. Это относительно небольшое помещение. Три пациента, три койки. Выход на улицу закрыт. Я провел там целую неделю".

"Каждый день "скорая" привозила таких пациентов. Много спящих, которых потом запихивали в эти боксы. Была переполненность. Я уже знал, что на втором этаже больницы освобождали пространство для "ковидных", потому что явно не хватало места".

Вспоминая период, проведенный в больнице, Барщевскис выражает огромную благодарность врачам: "Лучшие слова нужно сказать медикам Даугавпилсской региональной больницы, которые очень хорошо лечат. Бедные приходили к нам в этих скафандрах, на жаре, без воздуха. Фактически, они были единственными людьми, с которыми мы, пациенты, общались. Я почувствовал настоящее лечение, и уже на следующий день, после того, как попал в больницу, мне стало гораздо лучше".

Он пришел к выводу, что Covid-19 - болезнь непростая, и невозможно предугадать, когда она придет и кого заберет. В случае с Барщевским по крайней мере его семье удалось не заболеть: "Как только я узнал о положительном тесте на Covid-19, я позвонил всем, с кем виделся за последние несколько дней. Вирус Covid-19 очень хитрый и непонятный, а течение и последствия болезни предсказать сложно. Приходится бороться с побочные эффекты. В моем случае - нарушен сахар в крови. Сегодня каждый день я пью целую горсть таблеток, благодаря чему чувствую себя лучше".