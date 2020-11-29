В Беларуси прошли "Марши соседей". Задержаны около 300 человек

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли акции "Марш соседей". Сотрудники правоохранительных органов провели точечные задержания участников оппозиционной акции в Минске. По данным правозащитного центра "Весна", по всей стране были задержаны около 300 человек, часть из которых уже отпустили.