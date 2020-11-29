Пн, 30.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego
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В Беларуси прошли "Марши соседей". Задержаны около 300 человек
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ФОТО: AFP

В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли акции "Марш соседей". Сотрудники правоохранительных органов провели точечные задержания участников оппозиционной акции в Минске. По данным правозащитного центра "Весна", по всей стране были задержаны около 300 человек, часть из которых уже отпустили.

Белорусские оппозиционные сайты "Инсайдер", "Наша нива"  и Tut.by уже рано утром сообщили о движении автозаков, водометов и военной техники к центру Минска.

Как и во время предыдущих акций, жители Минска наблюдали проблемы с мобильным интернетом.

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Очевидцы сообщали, что в некоторых случаях против демонстрантов применялись слезоточивый газ и, предположительно, светошумовые гранаты.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поддержала сограждан, собирающихся участвовать в воскресной акции протеста "Марш соседей". "Каждый выходит на улицы своего района и видит десятки, сотни и тысячи соратников", - говорится в сообщении в Telegram-канале Тихановской.

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