В школах вступают в силу новые ограничения

Ранее сообщалось, что среди детей в возрасте 10-12 лет наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19, а также в образовательных учреждениях по-прежнему происходят вспышки с большим количеством заболевших, поэтому сохраняется высокий риск распространения инфекции.

Чтобы решить проблему 3 квадратных метров на каждого ученика в классе, министр образования и науки Илга Шуплинска рекомендовала директорам школ использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.