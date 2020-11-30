В школах вступают в силу новые ограничения

Из-за высокой заболеваемости Сovid-19 с сегодняшнего дня вводится требование при очном обучении 1-6-х классов обеспечивать не менее 3 кв. м площади в помещениях на одного учащегося, а учителя должны вести уроки в масках, предусматривает постановление правительства.
Ранее сообщалось, что среди детей в возрасте 10-12 лет наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19, а также в образовательных учреждениях по-прежнему происходят вспышки с большим количеством заболевших, поэтому сохраняется высокий риск распространения инфекции.
Чтобы решить проблему 3 квадратных метров на каждого ученика в классе, министр образования и науки Илга Шуплинска рекомендовала директорам школ использовать пустующие помещения соседних учебных заведений.
По словам министра, 47% классов в латвийских школах насчитывают более 17 учащихся, поэтому с обеспечением площади на одного ученика могут возникнуть сложности, однако есть учебные заведения со свободными площадями.