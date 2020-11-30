Пн, 30.11.2020
Уже восемь недель мы видим, что заболеваемость Covid-19 растет, и, к сожалению, растет и смертность. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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  • Хит Сети от Кариньша, смерть миллионера и продление ЧС. Все, что вы могли пропустить 30 ноября

Хит Сети от Кариньша, смерть миллионера и продление ЧС. Все, что вы могли пропустить 30 ноября

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Не было времени почитать новости? Собрали для вас все самое главное за день!

Главное с пресс-конференции Кариньша, Левитса и Мурниеце:

  • Предлагается продлить каникулы для 1-4 классов, а потом и учебный год. Все - чтобы лучше подготовиться;
  • Предлагается делать тесты для бессимптомных больных. Возможны, не очень качественные, но массовые;
  • Возможно, маски нужно будет носить во всех помещениях;
  • Предусмотрен возврат к принципу "два человека, два метра";
  • Планируют либо разрешить услуги маникюра, либо запретить также услуги парикмахеров;
  • По мнению Кариньша, от полного карантина нас отделяет лишь закрытие магазинов.
  • Чтобы ограничения стали понятнее, запустят информационную кампанию.
  • Важно!!! Пока это все на уровне предложений. Решения, похоже, будут завтра, 1 декабря.

Коронавирус:

  • За сутки в Латвии подтверждено 100 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек (трем скончавшимся было от 65 до 75 лет, двум - от 75 до 85 лет, четырем - от 85 до 95 лет).
  • Режим ЧС в Латвии может быть продлен до 11 января.
  • На прошлой неделе число случаев Covid-19 выросло на 50%. В больницах все больше 30-летних пациентов.
  • Из тех случаев Covid-19, что удалось отследить, большинство, или 35%, заразились в семье, от членов семьи или людей, с которыми проживают.
  • По крайней мере у каждого десятого лабораторно протестированного человека с симптомами респираторного заболевания подтверждена инфекция Covid-19. Не ходите никуда больными!
  • Вспышка в больнице Страдиня: 100 сотрудников заболели Covid-19 или являются контактными лицами.
  • За сутки в Литве выявлено 1136 новых случаев Covid-19, В Эстонии 256 новых случаев.

Другие события дня:

  • Фраза из обращения Кариньша к латвийскому обществу стала хитом в Сети. Речь о "Друзья, нехорошо!" ("Draugi, nav labi").
  • Деньги, боеприпасы и схемы на стенах: СГД пресекла деятельность преступной группировки. Обыски прошли в Риге, Саласпилсе и Бабитском крае, 6 подозреваемых.
  • VUGD провела проверку сирен тревоги. Все слышали?
  • Прибавки в 300 евро не будет. Сейм принял решение не увеличивать зарплату Левитса.
  • Умер российский "король творожных сырков" Борис Александров. У него был бизнес и в Латвии - Academy Vitality. По сведениям СМИ, у него был коронавирус.
  • В России чиновник на морозе выкинул шапку при виде Путина. Президент поступок не оценил.
  • Сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля.
  • В Индонезии началось извержение вулкана Левотоло.
  • Джо Байден получил травму, играя с собакой. Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления. Новым пресс-секретарем Белого дома станет Дженнифер Псаки.

Новости из мира спорта:

  • Латвийские баскетболисты проиграли Боснии и Герцеговине в отборочном матче на Евробаскет.
  • Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет.
  • Личного врача Марадоны обвинили в его непредумышленном убийстве.

Немного легких новостей отвлечься:

  • "Это было тяжелое время для меня и моей мамы": Баста рассказал Собчак об употреблении героина, заработках и Алле Пугачевой
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