"Шахтёр" снова обыграл "Реал", "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала, а "Локомотив" лишился шансов
Во вторник 1 декабря, состоялись матчи пятого тура розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Группа А
Локомотив Москва - Зальцбург 1:3
Атлетико Мадрид - Бавария 1:1
Московский "Локомотив" у себя дома проиграл "Зальцбургу" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий австрийцев Мергим Бериша, который ещё до перерыва оформил дубль.
На 79-й минуте Антон Миранчук с пенальти сократил отставание хозяев, но через две минуты форвард Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.
Неспортивное поведение голкипера австрийцев спровоцировало потасовку, по итогу которой он, Рамальо, Мурило и Игнатьев получили жёлтые карточки 🟨#UCL | #ЛокоЗальцбург pic.twitter.com/ZVgz9Wg6TJ— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2020
В параллельном матче мадридский "Атлетико" и мюнхенская "Бавария" разошлись миром. На 26-й минуте Жоау Фелиш вывел вперёд хозяев, а на 86-й минуте форвард "Баварии" Томас Мюллер реализовал пенальти и сравнял счёт.
После пяти туров "Атлетико" с шестью очками занимает второе место в группе "А", "Зальцбург" набрал 4 очка и поднялся на третье место, а "Локомотив" с тремя очками замыкает группу. Напомним, что "Бавария" (13 очков) досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ещё в прошлом туре.
Группа B
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 2:0
Боруссия Мёнхенгладбах - Интер 2:3
До предела запуталась ситуация в группе "В", где донецкий "Шахтёр" второй раз на групповом этапе обыграл "Реал". Голами в ворота мадридской команды отметились Дентиньо и Манор Соломон.
Дубль Ромелу Лукаку помог "Интеру" обыграть на выезде мёнхенгладбахскую "Боруссию". Ещё один гол за миланский клуб забил Маттео Дармиан. Немецкая команда ответила двумя голами Алласана Плеа.
В группе "B" перед последним туром все четыре клуба имеют шансы на выход в следующий раунд. "Боруссия" (8 очков) лидирует в турнирной таблице, далее располагаются "Шахтёр" и "Реал" (по 7 очков). "Интер" замыкает турнирную таблицу (5 очков).
✅ Победить «Реал» в Мадриде— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2020
✅ Победить «Реал» в Киеве
#ШахтерРеал #РеалШахтер #UCL pic.twitter.com/oHMfivE4Li
Группа C
Порту - Манчестер Сити 0:0
Марсель - Олимпиакос 2:1
Нулевая ничья в матче "Порту" и "Манчестер Сити" позволила португальской команде вслед за английским клубом завоевать путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Марсель" у себя дома добился первой победы на групповом этапе и сравнялся по очкам с "Олимпиакосом" - у обеих команд по три очка и в заключительном туре кто-то из них получит путёвку в Лигу Европы.
Группа D
Аталанта - Митьюлланд 1:1
Ливерпуль - Аякс 1:0
Скромной домашней победы со счётом 1:0 добился "Ливерпуль" над "Аяксом". Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Кёртис Джон. Благодаря этой победе "Ливерпуль" гарантировал себе путёвку в плей-офф.
"Аталанта" у себя дома не смогла обыграть датский "Митьюлланд". На 13-й минуте гостей вперёд вывел Александр Шольц, но хозяева сумели отыграться на 79-й минуте - счёт сравнял Кристиан Ромеро. Отметим, что участие в матче не принимал российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, который заразился коронавирусом.
Судьба второй путёвки в 1/8 финала решится в шестом туре, когда между собой сыграют "Аякс" (7 очков) и "Аталанта" (8 очков).
🧚♂️ Кертис Джонс 🧚♂️— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 1, 2020
Когда забил свой первый гол в #ЛигаЧемпионов... pic.twitter.com/Dnu9FNlXFb