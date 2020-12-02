"Шахтёр" снова обыграл "Реал", "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала, а "Локомотив" лишился шансов

Группа А

Локомотив Москва - Зальцбург 1:3

Атлетико Мадрид - Бавария 1:1

Московский "Локомотив" у себя дома проиграл "Зальцбургу" и лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт в матче на 28-й минуте открыл нападающий австрийцев Мергим Бериша, который ещё до перерыва оформил дубль.

На 79-й минуте Антон Миранчук с пенальти сократил отставание хозяев, но через две минуты форвард Карим Адейеми забил третий гол австрийской команды.

Неспортивное поведение голкипера австрийцев спровоцировало потасовку, по итогу которой он, Рамальо, Мурило и Игнатьев получили жёлтые карточки 🟨#UCL | #ЛокоЗальцбург pic.twitter.com/ZVgz9Wg6TJ — «Локомотив» (@fclokomotiv) December 1, 2020

В параллельном матче мадридский "Атлетико" и мюнхенская "Бавария" разошлись миром. На 26-й минуте Жоау Фелиш вывел вперёд хозяев, а на 86-й минуте форвард "Баварии" Томас Мюллер реализовал пенальти и сравнял счёт.

После пяти туров "Атлетико" с шестью очками занимает второе место в группе "А", "Зальцбург" набрал 4 очка и поднялся на третье место, а "Локомотив" с тремя очками замыкает группу. Напомним, что "Бавария" (13 очков) досрочно обеспечила себе выход в плей-офф ещё в прошлом туре.

Группа B

Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 2:0

Боруссия Мёнхенгладбах - Интер 2:3

До предела запуталась ситуация в группе "В", где донецкий "Шахтёр" второй раз на групповом этапе обыграл "Реал". Голами в ворота мадридской команды отметились Дентиньо и Манор Соломон.

Дубль Ромелу Лукаку помог "Интеру" обыграть на выезде мёнхенгладбахскую "Боруссию". Ещё один гол за миланский клуб забил Маттео Дармиан. Немецкая команда ответила двумя голами Алласана Плеа.

В группе "B" перед последним туром все четыре клуба имеют шансы на выход в следующий раунд. "Боруссия" (8 очков) лидирует в турнирной таблице, далее располагаются "Шахтёр" и "Реал" (по 7 очков). "Интер" замыкает турнирную таблицу (5 очков).

Группа C

Порту - Манчестер Сити 0:0

Марсель - Олимпиакос 2:1

Нулевая ничья в матче "Порту" и "Манчестер Сити" позволила португальской команде вслед за английским клубом завоевать путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Марсель" у себя дома добился первой победы на групповом этапе и сравнялся по очкам с "Олимпиакосом" - у обеих команд по три очка и в заключительном туре кто-то из них получит путёвку в Лигу Европы.

Группа D

Аталанта - Митьюлланд 1:1

Ливерпуль - Аякс 1:0

Скромной домашней победы со счётом 1:0 добился "Ливерпуль" над "Аяксом". Единственный гол в матче на 58-й минуте забил Кёртис Джон. Благодаря этой победе "Ливерпуль" гарантировал себе путёвку в плей-офф.

"Аталанта" у себя дома не смогла обыграть датский "Митьюлланд". На 13-й минуте гостей вперёд вывел Александр Шольц, но хозяева сумели отыграться на 79-й минуте - счёт сравнял Кристиан Ромеро. Отметим, что участие в матче не принимал российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, который заразился коронавирусом.

Судьба второй путёвки в 1/8 финала решится в шестом туре, когда между собой сыграют "Аякс" (7 очков) и "Аталанта" (8 очков).