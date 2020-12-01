Вт, 1.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

В Елгаве стремительно выросло количество заболевших Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из обнаруженных в минувшие сутки 612 случаев заражения Covid-19 неполных 40% зарегистрировано в Риге, а стремительный рост заболеваемости был в Елгаве, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). 

В Елгаве в понедельник, 30 ноября, зарегистрировано 132 новых зараженных. Как сообщили в SPKC, случаи в Елгаве не связаны с конкретным источником, выявлено несколько очагов. Проведены тесты в нескольких коллективах. 

В Риге вчера, 30 ноября, зарегистрировано 235 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 30, в Крустпилсском крае - 22, в Екабпилсе - 11, в Юрмале -15, в Марупском крае - 12, в Кекавском крае - 11.

 

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