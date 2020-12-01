В Елгаве стремительно выросло количество заболевших Covid-19

Из обнаруженных в минувшие сутки 612 случаев заражения Covid-19 неполных 40% зарегистрировано в Риге, а стремительный рост заболеваемости был в Елгаве, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Елгаве в понедельник, 30 ноября, зарегистрировано 132 новых зараженных. Как сообщили в SPKC, случаи в Елгаве не связаны с конкретным источником, выявлено несколько очагов. Проведены тесты в нескольких коллективах.
В Риге вчера, 30 ноября, зарегистрировано 235 новых случаев Covid-19, в Даугавпилсе - 30, в Крустпилсском крае - 22, в Екабпилсе - 11, в Юрмале -15, в Марупском крае - 12, в Кекавском крае - 11.