ВИДЕО ⟩ В Узбекистане после футбольного матча случилось побоище

В заключительном туре футбольной Про-лиги Узбекистана встречались "Нефтчи" и "Туран". В этой встрече команды боролись за путёвку в Суперлигу. Победу в игре одержали гости (1:0), и сразу же после финального свистка началась массовая драка.

После поражения футболисты "Нефтчи" набросились на судью. На видео можно рассмотреть, как один из игроков команды хозяев в прыжке бьёт арбитра ногой. Также на поле выбежали болельщики хозяев, которые присоединились к массовой драке.