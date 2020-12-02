Ср, 2.12.2020
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ВИДЕО ⟩ В Узбекистане после футбольного матча случилось побоище

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Важный футбольный матч в Узбекистане, в котором решалась судьба путёвки в Высшую лигу, завершился массовой дракой.

В заключительном туре футбольной Про-лиги Узбекистана встречались "Нефтчи" и "Туран". В этой встрече команды боролись за путёвку в Суперлигу. Победу в игре одержали гости (1:0), и сразу же после финального свистка началась массовая драка.

После поражения футболисты "Нефтчи" набросились на судью. На видео можно рассмотреть, как один из игроков команды хозяев в прыжке бьёт арбитра ногой. Также на поле выбежали болельщики хозяев, которые присоединились к массовой драке.

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