В Литве коронавирусом за сутки заразились рекордные 2450 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2450 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек. В Эстонии - 451 новый случай.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 2450 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки выздоровели 1430 человек.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 67 тыс. 66 заражений коронавирусом. Все еще больны 39 тыс. 377 человек, 26 тыс. 836 человек выздоровели.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 564 человека, по иным причинам умерли 289 зараженных.
За минувшие сутки было взято 12 тыс. 406 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 290 тыс. 467. За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5402 теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительным оказался 451.
Доля положительных тестов за минувшие сутки составила 8,3% от общего числа протестированных, сообщил портал новостей вещания.
Данные о числе госпитализированных и статистику смертности за последние сутки Департамент здоровья опубликует позднее в течение дня.