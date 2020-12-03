В Литве коронавирусом за сутки заразились рекордные 2450 человек

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2450 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Это крупнейший суточный показатель заражений в Литве с начала пандемии. 14

За минувшие сутки выздоровели 1430 человек.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 67 тыс. 66 заражений коронавирусом. Все еще больны 39 тыс. 377 человек, 26 тыс. 836 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 564 человека, по иным причинам умерли 289 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 406 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 290 тыс. 467. За минувшие сутки выздоровели 1278 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 5402 теста на коронавирусную инфекцию, из которых положительным оказался 451.

Доля положительных тестов за минувшие сутки составила 8,3% от общего числа протестированных, сообщил портал новостей вещания.