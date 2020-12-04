Пт, 4.12.2020
"Если сдают по 9000, то, я считаю, возле каждой будки должно стоять по 100 человек, но этого нет". Это заблуждение. Re:Check
Re:Check
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Новые ограничения: где можно будет купить билеты на общественный транспорт в выходные

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ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme призывает вовремя приобретать билеты на общественный транспорт, заявила руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Rīgas satiksme сообщает, что с вступлением в силу новых ограничений, введенных правительством, с 5 декабря до дальнейших распоряжений в выходные и праздничные дни покупка билетов на общественный транспорт в таких местах, как Maxima, Narvesen, Rimi и др., будет невозможна.

Rīgas satiksme рекомендует пассажирам планировать поездки и вовремя покупать билеты на общественный транспорт.

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Водительские билеты по-прежнему будут продаваться в пунктах назначения Rigas satiksme, в билетных автоматах, а также у водителя. Билеты также можно приобрести в центрах обслуживания клиентов по предварительной записи.

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