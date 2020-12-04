Новые ограничения: где можно будет купить билеты на общественный транспорт в выходные

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme призывает вовремя приобретать билеты на общественный транспорт, заявила руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.
Rīgas satiksme сообщает, что с вступлением в силу новых ограничений, введенных правительством, с 5 декабря до дальнейших распоряжений в выходные и праздничные дни покупка билетов на общественный транспорт в таких местах, как Maxima, Narvesen, Rimi и др., будет невозможна.
Rīgas satiksme рекомендует пассажирам планировать поездки и вовремя покупать билеты на общественный транспорт.
Водительские билеты по-прежнему будут продаваться в пунктах назначения Rigas satiksme, в билетных автоматах, а также у водителя. Билеты также можно приобрести в центрах обслуживания клиентов по предварительной записи.