Новые ограничения: где можно будет купить билеты на общественный транспорт в выходные

Rīgas satiksme сообщает, что с вступлением в силу новых ограничений, введенных правительством, с 5 декабря до дальнейших распоряжений в выходные и праздничные дни покупка билетов на общественный транспорт в таких местах, как Maxima, Narvesen, Rimi и др., будет невозможна.